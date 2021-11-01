《東張》何沛珈被彈面腫　包到冚暴曬跑步減10磅

前港姐何沛珈（原名何孟珊）近期除了主持無綫節目《東張西望》外，又與黎諾懿、楊潮凱主持健康資訊節目《醫醫，我不想再病了》，加上有份拍攝劇集《四十二章經》，可見受到公司重視。她亦的起心肝擺脫選美時遭人詬病的Baby fat，進行「地獄式減肥」。

日前她在烈日當空下到觀塘海濱狂操焗汗，身穿貼身運動裝的她戴着耳機聽歌，先在一旁拉筋熱身，然後拿着一堆裝備到露天位置，加穿用來焗汗減磅的長褲和風褸，還把風褸的拉鏈拉到上頸，密不透風。她先進行緩步跑，不一會已經面紅耳熱，香汗淋漓，後來就改為急步行。又行又跑近半個鐘後，她走到一旁休息，索晒氣彎腰歇息，脫去濕透的風褸喝飲品降溫。

目標練出線條

何沛珈接受訪問時直言經一個月的操練，現時比選港姐時更弗，而減磅的最大動力原來是拍攝《醫》被工作人員提點上鏡有點面腫，她笑說：「其實導演已經講得好婉轉，《東張》都有人講過，其實自己都覺得上鏡好肥，哈哈。上次咁積極減磅係選港姐，但係都冇今次咁瘦咁健康，一星期着住厚褸、長褲去打拳、跑步、健身，真係好辛苦，但係聽到人讚弗真係滿足感好大。」她現時減了近10磅，終極目標是減至110磅兼練出肌肉線條。