【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿八甲寅水定日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、掃舍、飾牆

忌：祭祀、開倉、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、7、8、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

事業運不錯，無後顧之憂，宜為工作加把勁。

金牛座

工作運非常好，惟理財上要打醒十二分精神。

雙子座

愛情運稍遜，佩戴粉紅水晶可提升個人魅力。

巨蟹座

生活稱心如意，身邊人也受你的正能量感染。

獅子座

財運不俗，毋須為經濟問題憂心，笑容滿面。

處女座

有點運滯，投資要審慎，勿太介懷得失問題。

天秤座

心存善念不會吃虧，愛情路上有望突破現狀。

天蠍座

運氣一般，對待另一半要多溝通和多包容。

人馬座

運勢不過不失，但只要有自信，沒有大問題。

山羊座

事業發展穩步向上，佩戴紫水晶飾物助開運。

水瓶座

遇到不如意時宜放慢步伐想清楚，切勿大意。

雙魚座

無風也無浪，可平淡過一天，玉吊墜保平安。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）龍 小人多

鼠

財運欠佳，額外開支多，宜量入為出。

牛

運勢平平，遇麻煩要鎮定，忌自亂陣腳。

虎

偏財運不錯，刀仔鋸大樹或有意外驚喜。

兔

保持謙遜，敢於嘗試，事業易取得突破。

龍

運勢跌入低谷，一不留神就會惹上小人。

蛇

事業運平穩欠驚喜，不懂變通將有麻煩。

馬

個人力量有限，是時候聽取別人的建議。

羊

有一分耕耘三分收穫的好運，不要錯過！

猴

是日沖煞，消費要保持理性，以免負債。

雞

生活多變故，宜保持平常心，勿太憂心。

狗

人氣不俗，能與人和睦共處，心情愉快。

豬

吉星高照，精力旺盛，工作表現比人強。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

身壯力健的「聲相」

天地萬物不離五行，在玄學上除了掌面相外，「聲相」也不例外，但只是較少人提及。「聲相」即是説話的聲音，屬於內相的一種，比面相更加重要，如果聲音是沙啞、嘶破、渾濁、尖利刺耳等等，均屬不吉。

縱使在面相上擁有眉清目秀、面如滿月、顴聳鼻直的上等格局，但只要「聲相」不吉，也被視為敗局，即古書曰：「十清一濁視為濁，足以壞全局」，亦可以比喻為燕窩鮑魚粥內的一粒老鼠屎，敗壞了所有。

宮、商、角、徵，羽，是金木水火土的五音代表。金音是清純的，猶如敲撃銅鐘、又或樂器彈奏的悅耳聲，亦有「和潤金聲最富繞」的說法。

說話時，聲音響亮，聲如洪鐘的人，體魄壯健，也很捱得，做起事來比較拚命、有幹勁，如果將這能量用於發展事業上，有很大的收穫與得益。老人家擁有洪亮的聲線，可以說是老而彌堅，甚少病痛，而且會較健康及有活力，健步如飛，比年輕人有過之而無不及。在公園裏，這些老人家於高談闊論時，面不紅、氣不喘，這就是「聲相」在健康上的表現。

相反，說話有神冇氣，氣若柔絲，也不會健康，做事往往提不起勁，容易出現小毛病，是典型的藥煲命。其次「聲相」也可以得知婚姻與性格，下回分解！