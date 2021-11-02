為頭家日日誦經︱方中信突襲示愛　莫可欣感動到毛管戙

所謂「無怨不成夫妻」，影帝方中信與太太莫可欣相處20多年來，關係曾出現不少「沙石」。方中信的硬漢形象深入民心，外界認為可欣處於「下靶位」，早前她受訪時就拋出一句「下世做番普通朋友」，令外界猜測雙方關係危危乎，不過他們對這段婚姻抱有信心，方中信更突然發表愛的宣言，搞到可欣大叫毛管戙！

方中信近日接受專訪，提到可欣早前公開談及婚姻關係時指夫妻不時有摩擦，希望下輩子只做朋友，他即表示自己擁有幸福家庭，婚姻生活美滿，絕不擔心婚變，向來硬朗的他更突然示愛：「為咗我嘅家庭，尤其係太太，依家我每日都抽15分鐘出嚟誦經。（點解可欣咁遷就你？）佢愛我囉！咁同樣地我都真係好愛佢，記得話畀老婆知我咁樣講，哈哈！夫妻間相處，互相遷就係恒常之道。」

他指疫情下為了照顧家中3位「女王」：太太、囡囡及年邁母親，他選擇留港，沒有趁機北上掘金：「真係想陪吓屋企人，坦白講，我都唔係咁想隔離太長時間。（想睇實青春期嘅囡囡？）本來想送佢出去讀書，依家咁嘅大環境就睇定啲先。（暫時未有新工作？）依家香港開戲較少，演員更加被動，好似我拍完《掃毒3天大地大》就坐咗成個月，最新動向係忙跑山做運動，有工作傾緊都要畀啲時間等成事。」

至於可欣最近被重提當年大肚逼老公「就範」結婚的傳聞，情商高的她全程表現豁達，只簡單澄清與事實不符。提到外界擔心其婚姻狀況，她昨日接受電話訪問時大派定心丸：「有邊對夫婦完全冇衝突摩擦吖？要學識互相包容體諒，我都好有信心呢世唔會離婚！自從生咗個女開始，我同老公一樣每日誦經，佛偈真係幫到我好多，好多嘢唔再執着，保持平常心。我好欣賞老公嘅優點，例如佢好顧家、唔會拈花惹草，同埋佢嘅黑色幽默有時幾好笑。同佢相處唔使太認真，因為認真你便輸了！」

記者轉述方中信「愛的宣言」，可欣沉默了幾秒才說：「嘩，好Surprise！佢返嚟真係冇同我講過（專訪內容），況且口甜舌滑完全唔係佢嘅性格，冇諗過出自佢把口，感動到毛管戙！」並透露近日老公「賦閒在家」，二人傾密偈時，對方曾打趣叫從事「鬼口水」生意的她養活自己，她表示：「托賴我嘅生意唔錯，計劃緊開分店，但如果佢要繼續玩『玩具』，我點養得佢起呀？坦白講，佢都開始歸於平淡，大概一年前我哋見唔係成日出海，終於賣咗隻遊艇，我諗佢心入面係唔捨得嘅，但冇出過聲。」