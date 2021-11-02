嫌「阿媽」毛舜筠煩！Edan攰爆開工零笑容

影后毛舜筠繼早前與MIRROR成員姜濤合作拍戲後，最近再跟另一成員Edan在新片中結緣，飾演母子，日前他們在元朗洪水橋附近的馬路開工，拍攝期間吸引了數名街坊圍觀。

緊張看回放

當日約下午4時許，現場已停泊了3輛車，有近20名工作人員準備，Edan一改以往的清爽短髮型象，以束髻及四眼Look示人，毛舜筠穿着格仔衫及牛仔褲，薄施脂粉打扮隨意。拍攝期間，Edan坐在司機位置手拿湯壺，跟坐在副駕位置的毛舜筠演對手戲，一臉嚴肅。2人每拍完一個鏡頭便落車看回放，看完又再上車重拍，Edan全程收起平日的嬉皮笑臉，進入專業認真Ｍode，似乎對自己的表現相當緊張，毫不厭煩地一遍一遍落車看回放。同一個鏡頭最後拍了近半小時才完成，2人便分別登上七人車休息。

待工作人員打好燈、度好位後，2人再返到車廂演戲，另一場口是拍攝「兩母子」在車上交談，毛舜筠落車後又向「阿仔」叮囑一番，Edan表現出一臉煩厭，令「媽媽」毛舜筠鬱鬱寡歡地離開。重複拍了幾次後，終於順利完成。至約6時許，Edan向劇組人員揮手道別後，便登上七人車離開。

除了該片，Edan同時間要應付ViuTV的新劇《i.SWIM》，由於電影是由政府撥款的首部劇情片，為節源需要盡快完成拍攝，所以Edan要兩邊兼顧，近日拍攝非常密集，每天只有2、3小時睡眠。