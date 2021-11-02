「天王收割機」波姬小絲和米高積遜「有愛冇性」

荷里活「殿堂級玉女」波姬小絲（Brooke Shields）唔經唔覺今年已56歲，除了仍然活躣於娛樂界之外，亦忙着相夫教子過住美滿幸福的生活。但曾幾何時「波姬姨姨」曾與英美兩大已故樂壇巨星佐活米高（George Michael）和米高積遜（Michael Jackson，MJ）戀上，絕對是名乎其實的「天王收割機」！

波姬11個月大已出道為「BB香梘」拍廣告，14歲就憑《青春珊瑚島》（The Blue Lagoon）一炮而紅。事業登上高峰之際，她突然與樂壇天之驕子米高積遜宣布戀情。震驚全球！她13歲那年已與同樣是童星的MJ初次邂逅，兩人隨即成為好朋友。直至80年代初他們由朋友轉化為戀人，他們多次結伴出席多個公開場合包括樂壇盛事《格林美音樂獎》。不過最終他們還是分手收場！

MJ當時並沒有提及與波姬的一段刻骨銘心的戀情，直至1993年他接受名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）訪問時才罕有提及過。他說：「我哋嘗試唔周圍去，將關係保持低調。我哋大部分時間都留喺家中。佢會過嚟，我亦會去佢屋企，因為我真係唔想公眾場所約會。佢係我一生中其中一個最愛。」曾經有傳他向波姬提議共同領養兒童，不過當時波姬以為他是說笑而已。後來她亦自爆過MJ曾多次向她求婚。

至於波姬亦在MJ死後才公開談論他們的戀情，她自爆與MJ拍拖期間她們並沒有發生過肉體關係！她說：「我都知好多女仔都會向佢（MJ）投懷送抱，不過佢哋要教下佢咩叫性愛。佢好似一個細路仔問人咩係性愛嘅步驟係啲乜。我知咁講對外界嚟講係非常古怪，我能夠想像得到，但對於一個從來未真正離開自己個泡泡嘅人嚟講，你會明白到佢點解（對性）咁好奇。」

除了MJ之外，波姬亦曾經與另一「樂壇巨星」佐治米高拍過拖！她們於80年代拍過拖。她曾於自傳中提及過與他的地下情。她對前度有讚冇彈，形容他是「出色、懂尊重別人和有耐性的君士」。據她說她們首次約會就是於酒店天台食飯，晚飯完畢之後佐治陪伴她上房。她說：「佢喺冇嘗試錫佢之下就離開。我當時好感動，覺得佢真係一個真正君子。從來冇人願意戀情發展得咁慢。那一定係真愛。」不過好景不常，最終他們幾個月後分手。她表示是佐治向她提出，當時他說：「我諗我哋需要中止。我需要專注我嘅事業。」被拋棄的她喊足幾星期！

兩度受情傷的波姬並未有放棄，先後與多位圈中人包括影星里安納遜（Liam Neeson ）、歌手Michael Bolton、「超人」視星甸簡恩（Dean Cain）、網球巨星阿加斯（Andre Agassi）等拍拖。其中她與阿加斯於1997年經歷過短暫婚姻。娛樂界紅星勁冧波姬小絲之外，就連前美國總統特朗普（Donald Trump）亦「拜倒石榴裙下」。波姬曾於訪問中大爆20多年前特朗普曾想跟她約會，更向她稱：「我想我們應該約會，因為你是美國甜心，而我是美國富豪，大家都會喜愛看我們！」