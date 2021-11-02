「萬聖節女王」失準！Heidi Klum扮貓女被批行貨

德國前超模女星Heidi Klum每年都會舉辦萬聖節慈善扮嘢派對，每次她都以誇張造型出場搶鏡。不過因疫情，她已取消去年和今年的派對。不過Heidi依舊照扮嘢，正當大家期待「萬聖節女王」Heidi今年會玩咩造型之際，她卻「反高潮」hea扮貓妖慶祝萬聖節！

Heidi日前於社交網公開今年另一款萬聖節造型，照片中她戴上紅假髮搽大花面扮貓。雖然造型冇乜睇頭，但勝在夠性感！而她的歌手老公Tom Kaulitz就「人鼠合一」，戴上假老鼠牙之外，面上亦黐滿毛。真係睇見都痕！

Heidi今年萬聖節造型跌晒watt，相反加拿大天王The Weeknd個萬聖節就花心思得多！他化身成經典電影《教父》（The Godfather）中馬龍白蘭度（Marlon Brando）的角色「教父」Don Vito Corleone造型。認真維肖維妙！ The Weeknd每年萬聖節造型向來出名花心思，去年他扮《肥佬教授》（The Nutty Professor ）中的愛迪梅菲（Eddie Murphy）。

至於The Weeknd的新緋聞女友安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）今年未知有否與他過萬聖節。不過她的新片《永恆族》（Eternals）華裔女星陳靜（Gemma Chan）日前就公開她們去年萬聖節開P的舊照。安祖蓮娜萌爆扮長頸鹿。