造星IV開鑼︱黃榕成戰灰　ViuTv推騎呢選手吸眼球　

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（1號）首播，今年以全女班參賽者進行比賽，由96位參賽者大比併進行女團選拔，梁祖堯與許廷鏗擔任導師。不過，節目一開始監製黃慧君（花姐）就爆粗說：「呢個節目一定仆硬X，一定唔好睇。」但隨後補充指因去年被女參賽者的熱血感動，也希望能改變自己的想法。

節目賽制相當刺激，第一回合就以1對1對決，落敗者會跌入淘汰區。抽籤選出第一對組對碰由（05）坂部佩莎（莎莎）對（65）阿Wing。曾是少女組合Honey Bees成員的莎莎是一名混血兒，節目播出她面試時的片段，她大跳家薛家燕的十字步，自我介紹時又癲癲得得，稱強項是做家務，又指由細被媽媽迫學習包括粵劇、動作演員、配音等課程，但表演唱歌時歌喉卻不敢恭維，不過勝在充滿喜感，她笑說：「中學做話劇，我想做主角，但係偏偏做埋啲騎呢角色。」許廷鏗亦笑言她奇怪地攞到高分。到第一回正式表演，她則揈頭擘髀大跳熱舞，表演未算有驚喜，梁祖堯說：「佢唔做啲癲得嘢，咁嘥呀。」

身為中大醫科一年級生的阿Wing品學兼優，雖然屋企人反對她發展演藝事業，但稱若成功入行，就不做醫生，夢想是成為藝人。雖然她對做演藝事業充滿熱血，但綵排時幾乎五音不全的歌聲與娘爆舞蹈，即被花姐鬧爆：「你喺度嘥緊大家時間，你好似唔知自己唱歌有幾難聽。」阿Wing隨後臨時轉陣改為表演跳舞，演出被讚判若兩人，令人眼前一亮。不過，最後則由熱門莎莎順利勝出，梁祖堯亦選她入隊。

另外，節目又播出面試片段，雖然有多達4,000人報名，但參賽者質素參差，不少參賽者以奇招突圍，好似藝人黃榕帶備自己的性感寫真給評判欣賞，但連梁祖堯看見寫真也大呼尷尬，花姐則說：「點解你會覺得《全民造星》嘅監製會鍾意個參賽者拎本咁嘅寫真嚟Sell自己呢？」