兩大搖滾巨星Bryan Adams與Jon Bon Jovi齊中招

新冠肺炎疫情持續嚴峻，近期有多位歐美紅星先後確診。而最新消息，兩大搖滾巨星Bryan Adams和Jon Bon Jovi亦齊齊被檢測到中招！

61歲的Bryan原本於上周六（30日）現身於美國克里夫蘭州舉行的《搖滾名人堂》活動擔任表演嘉賓。不過因為在檢測中被驗到患上新冠肺炎而缺席，並由澳洲鄉謠天王Keith Urban代替表演。據知Bryan為了出席活動而接受病毒檢測，而他之前已打齊疫苗，並沒有任何病徵。

除了Bryan，另一位搖滾巨星Jon同一晚亦原本在美國邁阿密海灘舉行的萬聖節主題演唱會。不過因為接受病毒快速測試時證實染疫而臨時取消演出。有fans影到Jon得知結果後由工作人員陪同下離開場館乘車離開。59歲的Jon亦已打齊疫苗，他的胞弟Matt上台宣布Jon確診消息，不過他指Jon目前感覺好好目前得充分休息。事後發言人亦證實消息透露Jon目前狀況良好。

查實去年Jon的18歲兒子Jacob、Bon Jovi樂隊鍵琴手David Bryan和另一成員Everett Bradley亦先後確診新冠肺炎。