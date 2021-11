26年偶像生涯落幕　V6開解散騷告別歌迷

日本尊尼組合V6,昨日(1日)出道紀念日於千葉幕張完成最後巡迴演唱會《LIVE TOUR V6 groove》尾場後正式解散,為長達26年的偶像生涯劃上句號。演唱會吸引大批歌迷入場外,同時亦在網上直播。KinKi Kids、TOKIO、嵐、NEWS、關8、KAT-TUN、Sexy Zone、Kis-My-Ft2等同門師兄弟都有現身捧場睇騷,為V6作最後送別。已離巢的山下智久亦在社交網發文表達對V6的景仰。

由成員坂本昌行、長野博、井之原快彦、三宅健、森田剛及岡田准一組成的V6,於1995年11月1日憑細碟《MUSIC FOR THE PEOPLE》正式出道。6名成員於尾場施展渾身解數,跳唱出道歌及人氣歌曲《Daring》、《TAKE ME HIGHER》等41首新舊歌曲。演唱會尾聲時,井之原表示:「過去26年一直愛着V6、跟隨V6,也常常讓我們看見了笑容,真的很感謝大家。」解散後同時離開尊尼事務所的森田剛則表示:「能跟這班成員相遇,我覺得非常幸福。」而他今日(2日)宣布與影后老婆宮澤里惠成立新事務所「MOSS」。

此外,6子於昨日解散前夕,宣布於東京江戶川區的「區立渚公園」捐贈一棵橄欖樹,取名「V6之樹」,祈願未來和平。他們又向當地多間傳媒送上一盒6隻的小碟及心意咭,表達多年的感謝。V6粉絲昨日則在社交網發起「#謝謝V6」的hashtag,表達對偶像的謝意,並登上當天的熱搜字。而V6最後推出的精選大碟《Very6 BEST》,首周銷量有18.3萬張,登上本周Oricon大碟榜冠軍。成員三宅健昨晚騷後開設個人社交網,不足半日已有逾32萬粉絲追隨。他首度做直播時,更被隊友井之原及長野博忽然亂入。