扁平足姜糖愛跳舞　腰痛腳痛患腳底筋膜炎

不止女性，男性也投入Mirror熱潮，早前有位二十出頭男生求醫，表示被姜濤感染迷上跳舞表演，即使天生扁平足，仍堅持日練夜練，數個月後終於腳痛難耐，經檢查發現患上腳底筋膜炎，由於他有輕微脊椎側彎，故亦腰痛非常。脊醫提醒扁平足或脊椎側彎患者，在做運動時需注意熱身，遇痛症應及早求醫。

年輕男生於求診時熱烈談論偶像，說自己是姜糖（即姜濤歌迷），家住新界，大學在九龍，極少過海，卻因得悉姜濤居於銅鑼灣，故特意到港島求醫，笑說希望有幸碰到他。對於姜濤好像很了解，說要似他努力減肥，把舞跳好，把歌唱好，成為別人偶像；不過，對於自己身體就不太熟悉了，經檢查發現，腰和腳同樣有先天的脊椎關節問題，運動時容易引致腰腳痛症。

頻練舞腰椎神經受壓

他參加大學舞蹈社經常排舞，閒時不停練習，初感腰痛腳痛以為只是跳得多攰，之後每次跳舞都拉筋，可是痛感仍然持續，上網搜查懷疑自己腰椎神經受壓影響雙腳，痛感延伸至腳底，決定求醫。

的而且確，他的腰痛和腳麻痹，與腰椎神經線受壓有關，檢查腰椎神經線支配的肌肉力量，發現腰椎第四、五節控制肌肉的神經線反射出現關節功能性問題，使到周邊神經線受壓，痛感和麻痹由腰沿着臀部、大腿、小腿，一直伸展至腳底，腳底更強烈痛楚，有紅腫發熱。

朝早落床腳底劇痛

他朝早落床，腳板觸碰地面會感劇痛，初走幾步也痛得要命，要許多步後才得以紓緩。他依然去練舞，過後腳底又會再痛，種種徵狀診斷為腳底筋膜炎。經過一晚沒行路，早上第一步踩在地上會很痛，慢慢又不那麼痛，原因是血液循環改善，腳底筋膜與小腿會拉鬆一點，但當步行或跳動太多，腳底筋膜發炎位置長時間被按壓，便會變腫再痛。

檢視步姿發現左右腳不一，使身體不平衡，再檢查腳掌，他才說出天生扁平足，而且嚴重；相信他亦有先天脊椎側彎，安排X光檢查證實有輕微脊椎側彎，腰椎有15度，胸椎有15度。由於他基本上已完成發育期，脊椎側彎問題屬於輕微，毋須特別處理，只要注意左右肌肉平衡訓練，多做伸展運動，幫助紓緩腰背不適。

訂製鞋墊改善舞後腳痛

至於扁平足問題，需訂製鞋墊矯正足弓下塌，有助運動或跳舞後避免腳痛，這位男生穿矯形鞋墊一段日子，覆診時稱即使長時間練舞，之後出現的腳痛已大大減輕，更笑言會私訊姜濤，建議他也訂製鞋墊，使腳部更舒適，有利舞台表演。

足弓是承托步行時身體的重量，由肌腱、肌肉、關節互相協調，作用是避震及平衡身體，當它不能發揮正常功能時，會加重小腿和盆骨的壓力，故此，患者走路時間長，足部便會較易疲勞，腳掌、小腿肌肉酸痛。若扁平足持續多年未有處理，會引發腰椎多種問題，膝蓋開始外旋，令盆骨向後，繼而出現盆骨左右不平、長短腳、腰背痛等等，不容忽視。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家