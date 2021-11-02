毒魔Tom Hardy大隻又靚仔　自爆同男性發生過關係！

英國男星Tom Hardy大隻又有型，仲要演技出色，曾經被推做下一任007占士邦添！最近佢套電影《毒魔：血戰大屠殺》上映，再次掀起熱話。究竟呢位大隻男神，成名背後有咩故事呢？

Tom Hardy後生時其實係衰仔一名，13歲時就酗酒，16歲開始吸毒，去到17歲時佢試過偷車同埋持槍械被捕，真係壞過凱婷！去到2003年，佢終於覺醒，成功搣甩酒癮同毒癮。

Tom咁好戲，但其實佢唔係演戲出身，佢先係入行做Model，之後因為太愛演戲，最後放棄做Model，決心成為演員！Tom大大隻，但實則佢係鐵漢柔情，愛狗成癡！佢試過帶埋愛太行紅地氈，又自爆讀書時，曾經威脅老師，佢話：「如果你不讓我帶狗進教室，我就不上課！」認真硬頸！

另外，Tom自爆會叫自己做「甜心」，仲要勁鍾意睇芭蕾舞，成日被影到去睇芭蕾舞添！Tom曾經被問過有冇同男性發生性關係？佢竟然大方承認：「當然有啦！我係一個演員同埋藝術家，所以咩事我都嘗試過！」佢仲話有啲嘢試過就算：「同男人經營一段關係，當中有好多嘢可以探究，尤其係男同志，嗰一段經歷幫助咗我好多！」