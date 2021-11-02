槍擊案發生不足兩周　艾力寶雲慶祝萬聖節被網民狂插

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）上月21日拍攝西部片《Rust》開槍鏡頭時意外殺死女攝影指導Halyna Hutchins，雖然事後他的妻子Hilaria爆艾力患上創傷後遺症，但事發不足兩星期，艾力仍有心情與妻子以及子女一同慶祝萬聖節。因而被網民批評！

Hilaria昨日於社交網公開一家8口悉心打扮慶祝萬聖節的「歡樂照片」，引來網友砲轟！照片中打扮成維京人的艾力被見到笑晒口，她留言說：「今天我們團結起來給孩子們放假，這是最後一刻才弄出來的服裝，雖然有點雜亂，但他們很開心，也溫暖了我這做媽媽的心。」並向粉絲祝賀「萬聖節快樂！他們給了我們愛，我們送你們愛和南瓜」。

留言一出後，雖然有粉絲都回應送上祝福，但亦引來不少網民批評，認為她的舉動並沒有顧及到離世女攝影指導的老公與兒子的感受。有網民鬧爆留言：「艾力寶雲到底全有咩問題？佢竟然敢喺萬聖節扮嘢而且仲同家人開心拍合照？仍完全冇思考呢個被佢殺死嘅死者兒子最差劣嘅節日？」亦有網民認為指他們想讓年幼子女們體驗萬聖節的想法是沒有錯：「但至少遠離社群媒體。Hilaria，你至少唔好Post出嚟啦！」後來她索性將留言功能關閉，但仍遭外界熱議。

艾力扮嘢慶祝萬聖節被人批評，而前霍士新聞台記者Rick Leventhal與真人騷女星老婆Kelly Dodd亦因為扮艾力片中牛仔造型以及印第安人慶祝萬聖節而被批評不恰當。不過他回應指無意冒犯任何人除了艾力，他批評艾力是衰人應有此報！他亦指自己幾星期前已安排扮相不過臨時改扮艾力來寸爆他！