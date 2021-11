女星陳法拉近年進軍荷里活,並憑首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)蜚聲國際,早前佢更宣布加盟HBO新劇,翻拍張曼玉96年主演嘅經典法國片《女飛賊再現江湖》(Irma Vep),與《盜墓者羅拉》(Tomb Raider)瑞典女星雅麗茜亞維嘉達(Alicia Vikander)鬥戲。

呢日法拉就喺社交網上載近照,標籤上「Irma Vep」及「Actors life(演員生涯)」等字眼,透露原來已為新劇開工,更率先公開劇中造照,見早前換上空氣劉海減齡10年嘅佢,再次轉換新髮型,搖身一變成一頭超短曲髮,貴氣十足,但就有網民笑指「飄嬸味」,話呢頭減完齡轉頭又增齡,問佢係咪得罪造型師,亦有網友指法拉顏值夠高,先能夠駕馭咁特別嘅造型。