互有家室︱被指孖蔣家瑩公園談心　黃翊認：成日都一齊

被指搞到康子妮與林曉峰婚變的歌手黃翊又再惹緋聞，今次女主角是人妻蔣家瑩，而黃翊亦是有家室之人，與太太陳存正育有一子，有消息指，兩人於公園暗角談心更拎出電話分享私密、一齊打邊爐及夜間漫步曬月光，更被指連見多日，對此蔣家瑩和黃翊向東網齊聲否認緋聞。

蔣家瑩回覆東網說：「我係黃翊經理人，因為我同舊公司解約後轉咗做幕後，自己有份正職，冇咁多時間做幕前，依家忙緊做佢演唱會宣傳籌備，差唔多日日見。男女一齊做嘢唔係第一日嘅事，不過我哋娛樂圈嘅人預咗畀人話。我全職份工日日都同男同事一齊都冇人影，所以我好理解，嗰日喺公園我哋同鼓手傾緊電話講緊個演唱會，因為疫情餐廳早收，所以先要臨時搵個公園坐低傾。（你老公知你同阿翊傳緋聞？驚唔驚緋聞對夫妻感情有影響？）梗係唔驚啦！我老公知我係佢經理人，連我個仔都知我工作大把男同事。」

而黃翊表示要為自己平反：「佢（蔣家瑩）幫緊手，呢排成日都一齊，嗰日係記者會後，同埋歌迷會會長一齊去食飯，因為成個演唱會籌備好急，好多嘢要搞，尤其有Part快歌Medley ，音樂總監整咗個版本畀我聽，啱啱食完飯出嚟，要搵個位靜靜咁聽，咁啱經過公園附近咪坐低聽，我又唔係攬住佢，又唔係Kiss，15分鐘聽完咪走。」對於傳他是康子妮與林曉峰婚變第三者，他說：「之前已煩煩哋，有女性隔離做嘢實會有啲（新聞），正呀，咪當演唱會宣傳。」太太陳存正對你再傳緋聞有冇嬲？他說：「啱啱佢瞓醒先講佢知，佢話唔好理。其實做嘢總會遇到啲困難，不過又係啲唔係咁好嘅嘢。」