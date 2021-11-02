洛史釗活任港姐嘉賓做乜激嬲香港人？

英國樂壇搖滾巨星洛史釗活（Rod Stewart）多次來港舉行演唱會，其中1981年他因為來港開騷而順道應邀為港姐決賽擔任頒獎嘉賓。不過卻因一個「玩嘢」的舉動而被批評無禮貌兼辱華！

洛當時負責頒「青春小姐」給狄寶娜摩亞（Deborah Moore），但他一出場竟然踎底行扮矮仔諷刺香港女仔「細粒」！最無禮就是洛竟然將后冠和獎座放在地上，搞到得獎的佳麗狄寶娜摩亞要自行執起個后冠！全場觀眾因不滿他的舉動而喝倒采。場面十分尷尬！幸好當年導演醒目，全程一直在take大特寫，才令家庭觀眾不會發現洛史釗活搞事。

多年後狄寶娜於加拿大接受訪問時亦有憶述洛搞事的經過。她說：「唔知真定假，據聞他事前已要求 TVB 在利舞臺的休息室為他準備了幾箱香檳，所以上台時已經腳步浮浮，還曲著腳扮小矮人走出來！在正式頒獎時，他的隊友在台下高聲喊他的名字，又將一卷一卷的廁紙擲向他，他就更加得意忘形，索性將我的獎座放在地上，然後扮個鬼臉，全場嘩然。正當大家擔心我會不會捨棄尊嚴俯身去執這個獎之際，我的直覺告訴我這是不對的，於是我在他旁邊一直保持微笑，連我都奇怪自己可以這麼冷靜！後來他見勢色不對，快快的把獎座拿起交到我手上。」

事後雖然好多傳媒都批評洛史釗活種族歧視，看不起中國人。不過Deborah就唔同意：「吓？咁又無！老實說我只是覺得他有點不在狀態，沒有其他意思。我後來聽說，比賽結束後，司儀之一的Frances（葉麗儀）在後台不客氣的教訓他一頓，而他亦好謙虛，頻頻 say sorry。」