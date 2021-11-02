捧紅周潤發！石天「奮鬥房」度橋度出一代笑匠

八十年代香港影壇笑匠石天因癌症病逝，令人可惜！原名劉偉城的石天，1967年獲邵氏南國實驗劇團取錄成為學員，其後更參選「香港青年」獲亞軍，2年後簽約邵氏成為基本演員，曾演出《桃李春風》、《青春戀》、《噴火美人魚》、《小煞星》等電影，並拍過不少許冠傑70年代主演的經典作品，包括《鬼馬雙星》、《天才與白痴》等，又與成龍合作演出《蛇形刁手》、《醉拳》，其搞笑詼諧形象，殿定了在香港影壇的地位，成為一代笑匠，並有「香港差利卓別靈」之稱。

石天於80年代轉往幕後發展，與麥嘉、黃百鳴等人創辦新藝城影業公司，其後加入施南生、曾志偉、泰迪羅賓以及徐克組成「新藝城七怪」，並在麥嘉美孚家中設有一間「奮鬥房」，不少經典電影橋段，就是由這「七怪」於凌晨不眠不休地想出來，亦令新藝城在短短幾年間，由小本經營的電影公司發展成為80年代香港影壇最具影響力的電影公司之一，經典作品包括《最佳拍檔》系列、《鬼馬智多星》、《我愛夜來香》以及《倩女幽魂》系列等，其中《英雄本色》，更捧紅了周潤發，並為他帶來首個香港金像獎影帝獎座，石天其後亦有份演出《英雄本色II》，飾演狄龍恩師「龍四」一角，至今依然令觀眾留下深刻印象。石天於1991年拍畢電影《財叔之橫掃千軍》後，便開始淡出影壇從商，2016年曾客串好友洪金寶自導自演電影《特工爺爺》。