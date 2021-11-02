東冲有料到：真正感受與病菌共存的生活

泰國當地人似乎已接受了跟病菌共存的說法，萬聖節當天大家都到商場、餐廳及咖啡店投入節日氣氛當中。（胡慧冲提供）

在剛過去的萬聖節，曼谷人真真正正的享受與病菌共存的快感。

話說泰國已有一段日子沒有慶祝大型節日，雖然萬聖節並非傳統大時大節，但對於當地百姓則可算是久旱逢甘霖，難得有這個節日，再加上11月1日開關，大家似乎都忘記了病菌的存在，也不介意與病菌共存，各大商場、餐廳及咖啡店都有濃厚的萬聖節氣氛，眼見也有好多食客扶老攜幼光顧兼打卡，食肆座無虛席。

大家似乎已將泰國每日還是有約10,000人確診這回事拋在腦後，也有可能已經接受了與病菌共存的說法，知道打了兩針疫苗後，就算確診後果也不太嚴重。

其實與病菌共存，可能是讓大家回復正常生活的解決方法。如果泰國要照香港以清零為目標的做法，相信應該下輩子也未能通關。當然，通關有利也有弊，但有網民覺得即使通關也未必每個人也會受感染，但不通關的話便有機會令很多人失業，所以泰國人還是樂觀面對往後與病菌共存的日子，開開心心的去慶祝萬聖節，還有之後的水燈節和聖誕節等，以聽天由命的心態去應對。在盡量保護自己的情況下，其他事情就交給上天好了。

胡慧冲