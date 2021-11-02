小鮮肉偶像自願被潛規則 認與女Boss瞓：和她2次了

台灣男偶像孫圻駿因為參加選秀真人騷《創造營2019》而知名度急升，社交網有211萬粉絲關注，係圈中小鮮肉上位新人，不過近日佢被網友爆料，對方自稱係孫前女友，痛斥佢一腳踏幾船，劈腿同另一女偶像拍拖2年多、經常約砲、食軟飯等，仲公開佢背後踩其他男偶像淫亂私生活嘅錄音聲帶，話題「#孫圻駿」即刻帶嚟逾6,500萬閱讀量，引發網友熱議。

不過網友最關心嘅，反而係該爆料網友晒出疑似二人分手對話截圖，當中似係孫圻駿直認喺韓國做練習生期間，曾經同女老闆發生關係，指女老闆要求佢做自己嘅「小男友」，仲自爆「我也和她2次過了…」、「我現在想要我家人為榮，所以我再去找了一個女老闆」等對話，似係承認自願被潛規則，令網友震驚！

事件持續發酵，一直到尋日（1日）深夜，孫圻駿終於「上水」發文回應，坦承：「都是因為我對他人造成了傷害，所有一切我都願意承擔。關於情感部分，從收到你消息的那一刻開始我就在不斷地反省，我現在的痛苦希望已經達到了你的『感同身受』。」不過對於「潛規則」、「罵同行朋友」等詳細爆料並未做出正面回應。