Mercedes-AMG E53 4MATIC+　動感「焫」着

全新小改款Mercedes-AMG E-Class，在保留出眾性能的大前提下，換上經重新設計的面罩，同時將內裝配備升級，包括採用全新 AMG Performance 軚盤和升級至配備AMG專用功能的MBUX資訊娛樂系統，進一步加「焫」。

輸港的小改款Mercedes-AMG E-Class，除有大當家E63 S 4MATIC+，仲有混入48V EQ Boost輕混能技術的二當家E53 4MATIC+。後者雖然係阿二，但受歡迎程度絕不比前者遜色，皆因它具備AMG性能和操控之餘，車型選擇亦多，既有Saloon，亦有Coupé、Cabriolet和Estate車型，更能迎合不同車迷。提供試駕的E53 4MATIC+ 為Saloon四門房跑， 車頭和面罩均換上新設計，車頭觀感明顯變得更寬闊有力。同時將標準配備19吋AMG輕合金輪圈換大1吋，令跑格更突出。受惠於車載全支撐型多室空氣懸掛和自動可調節避震的AMG RIDE CONTROL+懸掛系統 ，無論是在新娘潭路高速過彎、突然加速和煞車，均表現出AMG極高的靈敏性及穩定性，橫向加速及轉向表現處於高水平發揮。

握在手中的全新 AMG Performance 軚環，以新世代S-Class的軚環作基礎，右下及左下方分別設有AMG駕駛模式、AMG DYNAMICS綜合動態控制、AMG排氣系統等的設定旋鈕。後方的鋁製轉檔撥片亦進一步變大，擺放位置更低，成就更精準控制轉檔。此外，兩邊手握位更設有感應功能，若感應到駕駛者一段時間內並無手握軚環，系統會發出一連串警告，如駕駛者繼續無動作，便會啟動緊急制動輔助系統。 另一升級細節就是車載的資訊娛樂系統，不單止一如小改款新E睇齊，由Audio 20/ COMAND系統升級至MBUX多媒體系統，並配上雙12.3吋儀錶及輕觸屏幕，兼且特設AMG專用功能和顯示，進一步增強 AMG 系列特色。

規格表

車型：4門5座位房跑

引擎：直六渦輪增壓配48V輕混能

容積：2,999c.c.

最大馬力：435hp/6,100rpm

最大扭力：520Nm/1,800~5,800rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：9前速AMG SPEEDSHIFT

綜合耗油量：8.5~8.8L/100km

0~100km/h：4.5秒

車身體積：4,940×2,065×1,460mm（長×闊×高）