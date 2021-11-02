愈嚟愈瘦！周嘉洛呻爆食極唔肥

藝人周嘉洛今日（2日）參加《男神廚房》錄影。他自爆廚藝一般，節目內「表演」川椒牛肉炒意粉，但最後因為「太乾身」變了乾炒牛河，還錯手落重鹽，食到主持鄭裕玲面容扭曲！他尷尬表示：「我都戥佢辛苦，本身個環節係邊食嘢邊傾偈嘅，最後變成齋傾偈。」

正忙於拍攝新劇《四十二章經》的他，被發現身形消瘦不少，他表示：「我自己都覺得，但冇磅過，所以呢排開工都帶住麵包，得閒就會食，唔想自己再瘦落去，依家好似食極都唔肥咁。」

精力過剩的他，忙開工之餘又忙出海玩直立板：「跟住通宵開工，都係自己衰。咁都有操練嘅，依家比較乾身，有啲肌肉條線啦。」今次劇中他演雙重人格的角色，跟平日的他性格截然不同：「依家要經常『變臉』，開工前嘻嘻哈哈，一拍攝就變得嚴肅同認真。」

現時劇接劇傳獲公司力谷上位，嘉洛表示不清楚：「都唔知真定假，但聽到咁講都開心嘅，最緊要做好自己，暫時都未知幾時『回家』（重歸處境劇《愛．回家》）。」至於身處加拿大的緋聞女友陳瀅，早前透過社交網越洋祝他生日，嘉洛打趣：「佢喺嗰邊開心到唔記得晒香港班朋友喇，佢嘅祝福都係順便啫，最緊要係發貼文話畀粉絲聽自己喺邊咋。」