林夏薇有信心拎視后　馮盈盈打定輸數！

藝人林夏薇（薇薇）及馮盈盈（盈盈）今日（2日）錄影無綫綜藝節目《男神廚房》。薇薇tube top上陣，而盈盈則早已換成冬裝，二人站在一起相映成趣。盈盈笑說：「有人提醒我錄影廠好凍，但今日嘅菜式以辣為主題，真係食到周身汗，而且我哋兩個都唔食得辣。」

問到二人廚技，薇薇冧爆表示：「我屋企有男神私房菜，我老公好鍾意煮嘢食，又會研究新菜式，咁啱呢排我未開劇，可以增進感情。（你自己煮嘢食叻唔叻？ ）我有跟老公學，最撚手係杏仁炒雞丁，因為老公鍾意食。呢味餸令我知道煮嘢食控制時間好緊要，會影響肉類嘅鮮嫩。」

她又搞笑透露盈盈將菜名聽錯為「杏仁炒雞精」，盈盈靦腆謂：「頭先佢哋介紹我出場，竟然係話題性博士，所以標點符號位置真係好緊要。」讀營養學出身的她，則表示有跟爸爸學炒滑蛋， 以往拍拖下廚，菜式以顏色取勝：「用唔同嘅食材即係營養均衡嘛。」

另外，薇薇被問到今年提名視后的信心時，她坦言：「鍾嘉欣同黃智雯都表現好好，觀眾嘅肯定同鼓勵先係最緊要，角色有討論度已經好滿足。（邊個係勁敵？）個個都係，每位都有我值得學習嘅地方，但信心我一定要有，尤其《七公主》係我入行以嚟身心最大嘅挑戰，不過《逆天奇案》就換嚟國民女友嘅稱號。（咁想粉絲投邊套多啲？）《七公主》啦，真係從來未做過呢啲角色。」盈盈聞言笑指自己亦憑《逆》劇換來「國民妖精」稱號：「我亦有份演《智能愛人》，但同呢兩套劇分別嘅女主李佳芯及薇薇比較，我一早已認輸啦。」