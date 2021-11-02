范丞丞暗撻歐陽娜娜半年　3大線索證事實

內地女星范冰冰胞弟范丞丞，早前被指為台灣女星歐陽娜娜紋上「愛的蝴蝶紋身」，繼而爆出戀情，當時范丞丞工作室即發文否認，不過似乎其戀情早是圈中公開的秘密，近日再有內地節目工作人員爆料，指2人已暗地裏拍拖半年！

有指范丞丞之所以能追得女神歸，全因他私底下是一等一的體貼暖男，對女方百般呵護，經常帶她吃美食、遊山玩水等，陪她排解家人不在身邊的寂寞。據知同於生於2000年、生日只差一日的2人，今年6月就相約一同慶祝生日。其實歐陽娜娜與范丞丞於去年底因合作內地節目《潮流合夥人2》結緣，因朝夕相對令感情升溫，更經常有曖昧互動，而早被粉絲看好成為一對，當中更有三點明顯線索，顯示2人關係非比尋常。

第一，歐陽娜娜持住自己「大一天」，要求范丞丞叫她姐姐，2人不時像小學生青梅竹馬般打打鬧鬧，十足歡喜冤家一樣，自此，粉絲就發現范丞丞經常將注意力放在歐陽娜娜身上。

第二，有次次歐陽娜娜在倉庫找衣服時，差點碰到身旁堆積如山的紙箱險被擊中，范丞丞見狀立即急忙扶好箱子，深怕她受傷，上演一場「英雄救美」戲碼。

第三，有集一眾主持人到滑雪場遊玩，第一次接觸滑雪的歐陽娜娜非常緊張，而有滑雪經驗的范丞丞沒有與陳偉霆等往高處滑雪，反而留在女方附近陪伴練習，甚至刻意調整自己的速度令2人能同時抵達終點，讓歐陽娜娜可第一時間與他分享學會滑雪的喜悅。