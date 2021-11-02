游嘉欣自爆擇偶條件　最緊要識得咀嘴！

無綫J2全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》將於本月4日首播，節目以《#後生仔傾吓偈》為班底，除了3位主持林正峰、施焯日（Arthur）、曾展望（GM），連同近日在《青年心城之撐起青春》升呢「女一」無綫小花游嘉欣亦來自《後生仔》。

《便利店》主打「不平凡的平民化便利店美食」外，更會考驗3位男主持追女仔功力，其中一位負責帶女神撐枱腳，博女神一笑亦代一眾少男探索女神內心世界，另外兩位主持則跟大廚黃亞保將便利店食物變成五星級美食。

首集出戰的GM面對A0女神游游，雖然已落力獻技，但仍遭女神嫌棄「好老土」兼「神神化化」，他花盡心思為女神度身訂造菜式名稱，亦令女神反白眼：「你用呢啲招追女仔，我諗你到依家都A0。」

被GM形容為「有外星人感覺」的游嘉欣在節目中大談擇偶條件，除了要比她年長至少五年及「表面上我聽佢話，實際上佢聽我話」外，更希望對方「教到接吻技巧」嚇到GM即時噴飯。游嘉欣解釋說：「你冷靜啲先，如果兩個人一齊摸索好似有啲尷尬。」而一向視保哥為偶像的她，當得悉所吃美食均由對方準備時，即大感驚喜，並眉飛色舞大讚。