被指識男仔要學麥明詩　麥明詩爆Seed：寫錯嘢！

十優港姐麥明詩的媽媽麥何小娟日前與升學顧問陳思銘一同出席電台訪談，昨日（1日）陳思銘以《識男仔要學麥明詩》為題在社交網發文，怎料此舉觸動了麥明詩神經，她在社交網轉發文章，激動爆Seed！

她留言直指有人無中生有：「我呀媽退咗休，早幾日去一啲機構分享下送個女出國讀書嘅經驗（盛讚麥媽媽自力更生，賺錢養家），同『升學KOL』陳生同場，佢之後寫咗篇文透過媒體發表，首先多謝佢文章嘅kind words，但係佢唔小心引用咗好多我媽媽冇講過嘅說話，可能佢當時聽得唔清楚啦。」她又呼籲對方發表文章前可以找她或媽媽過目，避免「寫錯嘢」的風險。

她又指自小喜歡扮靚：「會考嘅時候就唔會咁款啦。會考後係就係故意揀番男女校，話晒由小一開始已經讀咗11年女校，再讀女校有可能心理會唔太平衡，轉下環境可以學習同唔同人相處啫。不過的確，我阿媽真係好放手畀我去experience同埋試我想試嘅嘢，佢再從後支援，呢樣嘢我自己覺得好正。」

及後她刪去留言，再發文指：「萬事以和為貴，經過溝通之後，了解到陳先生的好意，雙方各有誤會，為互相尊重及以免再為公眾添麻煩，大家同意一起移除文章，謝謝大家。」