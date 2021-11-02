Q：本人37歲，男性，有位拍拖3年的伴侶，我們沒有性行為，自己平日只靠自慰解決性慾，一星期大約一至兩次。最近發覺射精流量愈來愈少，每次大約只有一啖痰液的流量，想請教有沒有增加精液流量的方法？精液流量太少會影響生育嗎？因為來年準備結婚，謝謝解答。

阿郭

Ａ：男士射精，究竟是否愈是量多、愈是濃稠，就代表狀態愈好呢？這是備受男性所重視的問題，例如單身男士以自慰作發洩會擔心密集射精可能影響到精液質量；而已婚男士尤其準備生育者也都會較關注這事情。

精液是由精子、前列腺分泌、貯精囊液體和內分泌腺的分泌物所組合而成的黏稠乳狀物。精液形態與射精頻密次數的確有很密切關係，不過事實上，射精重質不重量，不能單憑目測判斷。從醫學計算角度來看，每一次射精量大約是1至6毫升，當中包含的精子數量達到2至5億個，視為標準。而精液過多或過少不是好事，如長期超過6毫升或少1毫升均屬男科疾病徵兆，精液超量可能是精囊炎症並會妨礙精子的活動力和功能，而精液過少可能是前列腺病症或尿道畸形所致。

精液量銳減很多時是源於性發洩次數較為密集，這純屬非病理性的自然生理狀況。男性毋須刻意想辦法去增加精液量，自行判辨精液量的方法是作短期禁慾，由於精液是無休止的不停製造，只要休養生息約一星期（過度縱慾者或需禁慾一個月左右），精液量便會逐步回復。男士可於恢復發洩後再觀察精液量，只要有1毫升以上就表示正常，亦不會影響到日後生育。

閣下不用過於擔心精液量，這不代表會影響到生育。準夫婦應安排婚前檢查，男女雙方都前往驗身，男方檢驗精液質量包括精子存活量和移動能力，女方全面檢驗生殖系統，為未來日子裏的美滿性福和生育計劃做足準備。生活習慣方面，男性着重照顧個人基本健康，有充足睡眠、不熬夜、多飲開水、飲食均衡等，皆可有助保持精液最佳質量。

李偉儀