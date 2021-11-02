解決兩個問題︱下月紅館騷　陳柏宇極力爭取呢樣嘢

歌手陳柏宇將於12月在紅館舉行兩場演唱會，講到相隔4年再開紅館騷，他表示本想去年開，但因疫情延至今年年尾，但坦言都是好事，因為上年跟今年開的主題會有所不同。他透露今年初為演唱會開會時，並不是「Fight For」這個主題，而是以「家」為主題，但傾談過程之中發現原來不只以家庭方向出發，才能表達爭取，而且不只爭取家庭，還有事業。他坦言以前不擅於爭取機會及表達反對意見：「唔會say no，因為覺得乜都可以有機會發生，無論啱或錯，呢個態度雖然合理，就會對自己嘅音樂失去動力，所以一直好似冇咩所謂，好似攞獎都唔覺得係自己爭取返嚟，所以依家學會為事業爭取，結果可能係甜啲或苦啲，哈哈。」

問到現時首要爭取甚麼？他笑言是「貓Mon（提詞機）」：「之前冇貓mon好痛苦，試過畀人話唔記得歌詞，又話我唱歌唔望出面，所以依家咁樣嘅話就可以一次過解決兩個問題。」他又謂已大約定下歌單，但有些細節位仍在微調。問到可會再像上次騷肌？他即搞爛gag笑言：「我會騷call機，依家要搞『爸爸爛gag』，令個女尷尬，好似第時唔想個女返學着短裙，我就會着超短裙跟佢後面。」他續謂到時視乎情況再騷肌：「因為我目的唔係咁，到時睇吓會唔會突然之間真情流露好想搣爛件衫，但睇腹肌個狀態暫時就唔會，因為依家湊女、工作、練聲排第一，操肌係次要。」

他又透露囡囡都會來捧場，但就未必上台：「可能完騷後或開騷前畀佢上台跑吓。」他又笑言早幾日老婆符曉薇問他用不用另外住酒店，讓他好好準備演唱會：「點知佢就話『好啦，咁你畀錢我同個女住酒店』。（唔係你住？）我好挑剔，我鍾意瞓自己張床同枕頭，不過如果見唔到佢哋我又灰。」

髮型：Alex So @ the attic

化妝：Jessica Chan