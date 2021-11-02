少女撩過招　叔叔受不了

唔少少女對成熟隱重嘅男人情有獨鍾，而日本AV就有好多描述青春少女鍾情中年大叔嘅題材，當中班少女對大叔愛不釋手，兩人相處如膠似漆，仲打得火熱，搞到叔叔差啲不行了！

制服誘惑

喺S1出品嘅《與4位中年大叔背德激情》中，美少女藤田梢因為自小缺乏父愛，所以特別鍾意中年大叔，為咗吸引對方，阿妹施以制服誘惑。佢約會4個大叔見面時會換上校服，令對方意亂情迷，然後就齊齊去開房Happy。去到酒店房後，阿妹先換上競泳水着同班大叔鴛鴦戲水，之後更大玩SM，阿妹表現相當搶韁，但係班大叔都唔弱，被玩弄完之後好快就反守為攻，出盡全力搞到阿妹高潮迭起！

露出狼相

喺SHARK推出嘅《落入隔壁中年大叔愛撫的美少女》入面，朝比奈七瀨身世淒涼，先係爸爸欠價走佬，之後媽媽改嫁撇低佢唔理，跟住阿妹冇錢交租被人收樓搞到無家可歸，幸得隔籬屋嘅大叔收留佢。起初七瀨覺得大叔對佢好好，但係對方好快就露出狼相，趁阿妹午睡時嚟個霸王硬上弓，初時七瀨非常抗拒，但係諗到要依靠對方，最後只好任由魚肉。自此之後，大叔亦唔同阿妹客氣，話嚟就嚟，而七瀨亦被大叔嘅雄風征服，漸漸愛上對方。

手到拿來

S1推出嘅《愛好接吻癡女專嗒大叔》，講述潮美舞係一位對大叔有強烈慾望嘅美少女，於是佢會用盡方法勾引大叔上床，不過阿妹又靚女又好波，出動獵男簡直係手到拿來！而一班大叔可以話享盡快感，因為阿妹見到佢哋就好似螞蟻見到蜜糖咁，衝埋去又攬又錫，蛇舌更係無孔不入，好快班大叔嘅慾火同雄風被完全喚醒，一於起勢瘋狂抽送，將強烈快感帶畀潮美舞以作回報！

簡評

今日為大家介紹嘅作品以中年大叔為主題，當中本仙最鍾意藤田梢主演嘅《與4位中年大叔背德激情》，因為阿妹一臉童顏稚氣未消，配埋凸顯青春少女味嘅校服登場，真係無得頂！而佢喺床上力壓班大叔時，表現得活力十足又調皮，到班大叔反攻時，佢又表現得相當肉緊，睇落好似班大叔好好教訓呢位飢渴小惡魔咁，真係好有滿足感同征服感！