要孭起頭家！張頴康好錫身：唔想有咩事自己走咗

藝人張頴康（阿康）今年9月升呢做3個小孩的爸爸，但太太於誕下第三胎前，專程由從美國返港見證細孫仔出世的岳父，於酒店隔離期間，因突發性腦出血昏迷，還未見到愛孫出世便離世，令全家上下悲傷不已，身負重任的阿康當時除了要照顧將卸貨的太太，亦要兼顧她與岳母的情緒，加上當時正為新劇開工，可謂分身不暇！

直至太太誕下細仔，阿康即請假陪坐月：「其實辛苦係太太照顧BB，因為第一胎自己好錯，忙住開工，只拎咗一日假陪太太生仔，點知每日返去見太太喊，原來佢有產後抑鬱，到第二胎時就識得陪住，今次都唔例外。（岳父走咗，太太全副心思集中細仔度？）佢夜晚都會諗起爸爸，佢成日講人生兩個重要男人，分別係我同岳父，依家我要取代埋岳父睇住佢，有時啲嘢講唔埋，自己爸爸8月病逝，幫佢完成後事就到岳父出事。」更指岳父出事故當日剛巧劇集《痞子殿下》煞科，欲收工後飲酒慶祝，沒料卻事與願遺。

由於岳父離世，阿康索性安排岳母留港生活，此乃兌現與岳父的承諾：「多個人多雙筷，之前岳父講過自己有咩事，要代佢照顧岳母，所以我一定會做。（依家身負重任照顧家人，心態會唔會改變？）依家好錫身，戒咗煙，每日做運動同跑步，屋企咁多人，唔想有咩事自己走咗，同埋唔好咁多嘢唔開心，唔應該再執着事業上，應該每日都享受當下。」

鄧佩儀首做女一大壓力

他於無綫新劇《換命真相》演工程師，與鄧佩儀有感情線，首次與對方合作，阿康形容伊人很有趣：「佢唔係好出聲，埋位就做，但睇佢有做晒功課，因為我戲齡耐啲，佢第一次做女主角好大壓力，又唔夠瞓，所以都會睇吓點樣配合佢，遷就番佢。我角色反而輕鬆，每日出嚟溝女，返公司開會，冇屋企嘅戲份，咩都唔使操，又冇親熱戲，可以話咁多年最輕鬆嘅一套劇。」