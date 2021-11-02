Claudia Bavel　掀起拉丁熱浪

拉丁女郎嘅狂野魅力，令佢哋喺四仔界中大放異彩，如果要數近年人氣超勁嘅拉丁裔脫星，Claudia Bavel絕對係其中之一。佢憑住獨特氣質，不但迷倒一眾四仔迷，更掀起一股熱浪添！

與別不同

喺四仔界嘅拉丁裔脫星都係予人熱情奔放嘅感覺，只係用嚟形容Claudia Bavel嘅話未免唔夠全面，事關喺西班牙巴塞隆那出生嘅佢，唔單止喺床上展現出熱情一面，同時亦表現出溫柔嘅個性，予人與別不同嘅感覺，因而火速成為人氣爆燈嘅脫星。

阿妹表示從來冇諗過會演出四仔，夢想係成為旅行家，經常周遊列國，亦因此自細便學習意大利語、英語同法語等，由於旅遊需要旅費，為咗搵快錢便做裸模拍寫真，憑住迷人嘅樣貌同身材，好快喺裸模界打響名堂，更獲得歐洲脫星事務所邀請拍四仔，當時佢以藝名「Claudia Aguilera」出道，演出幾套作品後改用現時藝名，2016年演出由CumLouder Network製作嘅《Pink Of View》更成為佢事業嘅轉捩點，憑住床下溫柔床上狂野嘅表現，不但令人氣急升，更紅到去美國。

玩三人行

有四仔評論人表示，Claudia Bavel之所以能夠喺美國四仔界極速爆紅，其中一個原因在於近年甚少外形出眾嘅拉丁裔脫星，所以成功吸引美國四仔迷嘅注意。同時，佢嘅演出熱情與溫柔兼備，改變四仔迷對拉丁裔脫星一貫嘅印象，予人新鮮感。姑勿論如何，可以肯定嘅係佢已成為四仔界矚目嘅新星。

之後，佢為美國著名四仔片廠Reality Kings演出嘅《Big Dick Service》，更被喻為近年必睇嘅四仔作品之一，除咗係Claudia Bavel首部進軍美國四仔市場嘅作品，亦係佢第一次作三人行演出，佢坦言以一敵二冇難度，結果作品不但獲得成功，四仔迷更稱佢嘅拉丁魅力令人難以忘懷。跟住佢演出幾部作品後，就回歸歐洲演出，原因係佢習慣歐洲嘅生活，令佢有親切感。

Profile

出生日期：1996年3月21日

身高：162cm

三圍：34C-25-35

Claudia Bavel近年跟唔少脫星一樣，喺網上進行成人直播搵真銀，對於通曉多國語言嘅佢嚟講，可謂如魚得水，事關不論係邊個國家嘅四仔迷，佢都能夠跟對方溝通，難怪咁受歡迎。