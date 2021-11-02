造星IV︱不獲父母支持　16歲燒賣：想行自己條路

ViuTV節目《全民造星IV》今晚（2日）播出第2集，一開始由參加過上季的子涓對陳祖，花姐即指曾是女團的子涓贏硬。一頭長攣髮的陳祖，面試時被梁祖堯指似足《哈利波特》的海格，花姐又直言對她冇乜興趣。到第二輪面試時，陳祖玩平板支撐是第一個支撐不住，但又一直不肯講「我放棄」三個字，所以最後花姐被她的堅持打動，讓她入圍。到表演時她又攞番面試的青蛙拍子機唱原創歌，但三位評判都揀跳舞叻的子涓勝，許廷鏗即刻搶陳祖入組。

之後便是舞蹈老師Jolin對戰充滿傻氣的Emi，面試時Emi大跳舞騎呢，花姐就讚她正面：「咁奇怪嘅人都正面，對觀眾係好事，又有莫名嘅喜感。」而Jolin雖然跳得，但面試時眾人覺得她做慣dancer，不慣做主角，冇星味，不過最後還是Jolin勝出，梁祖堯即刻搶她入組。

接着到燒賣對戰阿妹，兩女同是16歲，亦得到花姐寵愛。其中燒賣貪玩活潑可愛，但面試時坦言父母不支持她參賽：「兩個阿哥讀書唔叻，爸爸媽媽畀好多錢我補習，要好過阿哥，睇死我發明星夢，叫我讀書，始終係父母，所以需要嘅話都會放棄節目。」花姐即問她究竟有幾想參加比賽？她想了一會兒，指好想參加比賽，想行自己的路。

而阿妹天真爛漫，花姐讚她又高又可愛，面試時她跳舞雖然麻麻，但識彈結他自彈自唱。表演完後，最後兩位評判揀燒賣勝出，兩位導師想了一會兒都未撳燈搶人，梁祖堯解釋：「要照顧16歲嘅妹妹會好擔心，要照顧佢嘅學業。」但最後都選了燒賣入組。評判問燒賣可還會讀書？她表示：「屋企唔支持我參賽，要我全科合格、三科頭10名先可以參加比賽，之後後果我承擔。」