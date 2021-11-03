【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿九乙卯水執日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：裁衣、安床、納畜

忌：修井、放水、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

無風也無浪，平平穩穩過日子已是一種幸福。

金牛座

有伴侶者要多體貼另一半，感情關係才穩固。

雙子座

給有需要的人伸出援手，有助拓展人脈網絡。

巨蟹座

謀事要腳踏實地，不必要的開支宜慳得就慳。

獅子座

人緣良好，有利營商，對開拓新財路有幫助。

處女座

適合與另一半出席家庭聚會，可令感情升溫。

天秤座

原定計劃被迫拖延，不知道如何排解負能量。

天蠍座

有些麻煩事看似難以解決，自信心備受打擊。

人馬座

被某事困擾多時，鬱鬱寡歡的心情揮之不去。

山羊座

財運一般，勿輕率借錢給別人，易有去無回。

水瓶座

小數怕長計，易因大量零碎開支而陷入財困。

雙魚座

花了不少時間在無意義的事情上，深感無奈。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）雞 易破財

鼠

面對困難宜保持淡定，以免被壓力拖垮。

牛

生活不太如意，一不留神容易發生意外。

虎

無風無浪，宜趁空陪伴家人，共敍天倫。

兔

笨頭笨腦，幸獲朋友幫忙，可化險為夷。

龍

桃花運不錯，單身者易邂逅合眼緣異性。

蛇

情緒不穩，做事難集中精神，容易出錯。

馬

身上充滿正能量，事業發展如虎添翼。

羊

謀事不夠理智，有可能把小問題複雜化。

猴

行事忌自以為是，否則有可能自尋煩惱。

雞

是日沖煞，容易破財，行事忌剛愎自用。

狗

工作上敢於表現自己，有望獲貴人提攜。

豬

運氣好到極，人際關係可得到極大提升。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

立冬開運養生

陽曆11月7日前後為立冬，立冬代表秋季結束、冬季正式來臨。而「冬」亦有「終」的意思，故到了立冬這個節氣，農事活動也告一段落，大自然的各種動物昆蟲也同樣進入冬眠時期，準備度過嚴寒冬季。

古時立冬是重大節日，立冬當天，皇帝會齋戒沐浴，親自率領眾臣到首都城北郊外主持儀式。而迎冬大典從搭乘的馬車、穿戴的服飾也必須是黑色。當大典結束後，皇帝回宮還要「賞死事、恤孤寡」，即對因公殉職的官員將士之家人給予賞賜，同時救濟孤兒寡婦，讓眾人能平安過冬。

現代人已沒有迎冬的習慣，取而代之是「補冬」。尤其是對農民來說，經過一年辛勤工作，趁立冬當日，一家人以豐富食物來團聚慶祝，農戶會宰雞殺羊，多吃肥膩厚味食物，希望能補充元氣，抵禦即將來臨的寒冬。

立冬作為入冬後的第一個節氣，氣溫日漸降低，此時陽氣潛藏、陰氣盛極，代表陽的腎氣不足，故立冬養生的重點就是「養腎防寒」。眾多食物中，黑色與腎有關，因此立冬時節可以適量進食黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、髮菜等。而在玄學角度，冬季屬水旺火弱的季節，脾胃、心臟會較弱，不妨吃一點辣，如生薑、辣椒等，並應減少進食生冷之物。