東方日報C2：幕後踢爆！范丞丞歐陽娜娜秘戀半年

內地女星范冰冰胞弟范丞丞早前被手臂「愛的紋身」出賣，驚傳暗撻台灣女星歐陽娜娜，雖然男方事後急急否認，但似乎2人戀情早已是圈中公開的秘密。紙包不住火！近日再有內地節目工作人員爆料，指他們已暗交半年，除了今年6月密會慶生，更揭出3大線索，力證戀情早有迹可尋。

現年21歲的范丞丞以「范冰冰弟弟」之名入行，火速為人認識，近年憑內地選秀節目《偶像練習生》出道，並組男團NINE PERCENT及NEXT等爆紅，成為綜藝節目的寵兒，單單去年已拍了6個綜藝節目，包括與鄧紫棋、陳偉霆等紅星合作，事業一帆風順。相反其感情生活卻相當低調，惟上月他公開手臂上紋有蝴蝶的紋身，即引起外間揣測，直指「蝴蝶」韓文發音與台灣女星歐陽娜娜暱稱「娜比」相近，猜測他借紋身作「愛的宣言」。

暖男攻勢 百般呵護

消息傳出後，大批網民狠批女方是「最強發電機」，因為幾乎每次跟她合作的男星都會傳出緋聞，直指她「高攀不起」形象健康的范丞丞，並寸爆「有本事就紋大提琴」，而男方工作室澄清紋身只是紀念新劇角色。不過近日再有新進展，有內地節目工作人員爆料指2人已秘密拍拖半年！有指范丞丞能抱得美人歸，全因他私底下是百分百暖男，對女方百般呵護，經常帶她吃美食、遊山玩水等，為孤身離開台灣到內地工作的歐陽娜娜解寂寞之苦。據知，同樣生於2000年、生日只差一日的他們，今年6月相約一同慶祝生日，打得火熱。

朝夕相對 感情升溫

歐陽娜娜與范丞丞去年底合作內地節目《潮流合夥人2》時結緣，有指他們朝夕相對令感情升溫，更在拍攝時不避嫌有曖昧互動，早被外間視為一對，當中更有3個明顯線索，顯示2人關係非比尋常。第一，歐陽娜娜因比范丞丞「大一天」，要求對方叫她姐姐，2人不時像小學生青梅竹馬般打打鬧鬧，十足歡喜冤家。第二，范丞丞經常將注意力放在歐陽娜娜身上，有次女方在倉庫找衣服時，差點碰到身旁堆積如山的紙箱險被砸中，他見狀立即扶好箱子，深怕她受傷，上演一場「英雄救美」。第三，有次一眾主持人到滑雪場遊玩，首次接觸滑雪的歐陽娜娜非常緊張，有滑雪經驗的范丞丞沒有跟陳偉霆等往高處滑雪，反而留下陪女方練習，甚至刻意調整自己速度一齊抵達終點，種種迹象與范丞丞展開暖男攻勢的說法不謀而合。

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