雲頂夢號美酒佳餚巡「郵」　全方位海上品酒與美饌體驗

【特約報道】星夢郵輪將於11月3至28日期間推出海上美酒佳餚巡「郵」(C'est La Sea)活動,將城中盛事首度延伸至海上,為熱愛旅遊及美食佳釀的「雲頂夢號」旅客帶來一系列的全方位品酒與美饌體驗,讓大家帶來獨一無二的海上嘗味假期。

品酒Package 360度海上微醺風情

雲頂郵輪集團市場部主管高級副總裁李鳳霞女士表示:「我們一直以來都想將城中美酒佳餚盛事放進郵輪假期入面,『雲頂夢號』一開始就設置了酒吧天地(Bar City),有多間特色酒吧進駐,包括全球首個海上Johnnie Walker尊邸、Penfolds酒窖等,硬件上好有優勢,加上近年客群趨向年輕及追求品味,喜歡美食及美酒的人愈來愈多,配合最近興起的Seacation,於海上獨特的寫意氛圍享受美酒佳餚,遂舉行首個海上美酒佳餚巡『郵』活動,為大家帶來全方位的視覺與味覺體驗。」

郵輪上獨有的酒吧天地,讓大家隨時享受品酒的樂趣,由11月3日至28日期間,會推出「尊尚酒水套餐」(Tipples & Nibbles Premium Package)和「經典酒水套餐」(Totally Tipples Classic Package),兩款套餐均設2晚及3晚之選,大家可以無限暢飲各式葡萄酒、烈酒和雞尾酒,以及分別在4間船上酒吧享用美酒佳餚巡「郵」特色飲品。大家可以在晚飯前先到香檳吧(Bubbles Champagne Bar)和蜜思雞尾酒廊(MIXT Cocktail Bar),來一杯香檳和地中海雞尾酒作為開胃酒,作為海上美酒佳餚巡「郵」的開始;晚飯後到Penfolds酒窖(Penfolds Wine Vault)來一杯醇香紅酒,再到全球首間海上「尊邸」(Johnnie Walker House)細味尊尼獲加威士忌,盡情投入「雲頂夢號」獨有之海上酒吧天地的氣氛。

地中海主題 創意雞尾酒與酒餚

於11月3至28日期間,旅客更可於Zouk海灘派對俱樂部享用各款地中海主題雞尾酒及北歐風味調酒, 如Mexitini、Last Dance、Old-Fashioned Swedish Glogg等,以及6款西班牙伴酒小食如芝士佐西班牙香腸、意式風乾火腿麵包、開胃小吃串等,配以熱情洋溢的現場拉丁舞表演,讓大家置身柔和海風中,享受地中海風情的味蕾與視聽盛宴。

在美酒佳餚巡「郵」活動期間,星頌樂廊(Tributes)將於晚上化身成熱舞派對場地,邀請旅客一起舞動醉人夜。大家可先來一杯餐後酒包括拔蘭地、威士忌、龍舌蘭酒或精選葡萄酒,再欣賞由國際專業表演者獻上精彩的莎莎舞表演,一起加入大海與星空相伴的舞蹈派對。

海上直播 探索威士忌與朱古力美學

星夢郵輪更與香港旅遊發展局合作,於11月7日下午5時至5時30分、將「香港美酒佳餚巡禮」的美酒網上直播節目「美酒佳話On-air」其中一堂「配搭美學:當Johnnie Walker遇上朱古力」移師到「雲頂夢號」上舉行,請來世界級調酒師黎振南先生及專業朱古力鑑賞家Katie Chan在全球首個海上尊邸(Johnnie Walker House)主持網上直播,聯手探索威士忌和朱古力的配搭美學。參加者更有機會獲得「雲頂夢號」4日3夜雙人海景露台客房郵輪假期(共15個名額)。

達人主持 舌尖醇酒遊歷大世界

此外,於11月7日及24日出發的「雲頂夢號」航次上,Macey & Sons的創始人及行政總裁、藝術品經紀和拍賣專家Jonathan Macey先生將會主辦威士忌分享會,專業分析旅客對果味、辛辣、花香或煙熏等個人口味偏好,並為他們搭配單一麥芽威士忌,打造個人化的「風味印記」之餘,藉由舌尖品味蘇格蘭威士忌、認識風土產地的同時,猶如由南到北游走蘇格蘭。喜歡調酒與葡萄酒的就不要錯過於11月3日至28日期間,由著名調酒師及葡萄酒專家主持的演講和工作坊。

夜幕星空下 戶外欣賞知名電影

於11月3至11日期間,Zouk海灘派對俱樂部將化身為星空下的露天戲院,大家可以置身戶外影院中,吹住海風肆意欣賞與葡萄酒和香檳相關的世界知名電影,包括《侍酒師SOMM》、《飛行釀酒師──孟買》、《A YEAR IN CHAMPAGNE》、《A YEAR IN BURGUNDY》和《A SEAT AT THE TABLE》。