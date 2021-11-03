丘梓謙羅毓儀獲力捧上位　一齊舞出色闖電視圈

TVB近年出現不少出位新人，其中憑《愛．回家開心速遞》飾演「葱頭」一角而令觀眾認識的丘梓謙，以及於綜藝節目《好聲好戲》爆喊出位的羅毓儀（Yuki），都相當入屋，梓謙最近於《換命真相》中，與劉佩玥鬥氣，表現亮眼，Yuki亦深得監製喜愛，手上有9部劇集包括《雙生陌生人》、《青春不要臉》等未出街，可謂前途無限！

做藝人最緊要多才多藝，丘梓謙本身除了演戲外，亦是舞林高手，曾於星級排舞師Sunny Wong的跳舞學校任教，一向愛增值的Yuki很想學舞，故此他早前便充當Yuki的舞蹈老師教她跳舞，Yuki亦相當聰明，很多舞步一教就曉！原來她讀中學時曾組隊表演，她謂：「讀書時曾經去社區中心學跳舞，亦同幾位同學打算做跳舞表演，但因為其中一位同學兼好朋友隻腳有啲事，最後改咗夾Band。」

丘梓謙雖然有舞蹈底子，但他亦直言學無止境，現在雖然忙拍劇，但都會不時留意跳舞節目以及會經常練習，不過，「舞場」不一定是舞蹈室，而是任何地方，他笑言：「我依家一聽到歌就可以跳舞，隨時隨地都可以練習，好似拍《愛．回家》咁都會加啲跳舞戲。（當初點解會學舞？）因為郭富城，佢當年跳Para Para，令我想去學跳舞，亦由嗰陣時開始學。」