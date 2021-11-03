巨臂港男︱Rocky打拳博財路　錢嘉樂主動畀錢佢賺

港男大隻仔Rocky（鄭健樂）近日爆出近半年零收入及正辦理離婚，面對財困、情困，兼要照顧兩名分別12及13歲患自閉症的兒子，現時急需工作賺錢養仔的他，決定中年轉軚學打拳，將隱藏「巨臂」手瓜重新再上市。

現年54歲的Rocky做健身教練多年，不幸地疫情下重創健身行業，令他這半年收入近乎零，故最近萌生學打拳念頭，希望開闢財路。日前他現身紅磡一間樓上拳館，Rocky更換背心後大晒無敵巨臂。Rocky 2005年憑17.5吋手瓜勇奪香港先生健力組冠軍，並贏得「巨臂」美名，現場所見，巨臂雖然縮了少許，但依然粗壯，他與教練對打把時，拳拳有力，打到身水身汗。

練拳後他換回乾淨衫，未有即時回家，行到附近的街市買蛋，店內的兩位售貨姐姐一眼認出「巨臂」，而且Rocky早年曾拍攝無綫處境劇《愛．回家》系列，故相當入屋，賣蛋姐姐說：「你哋《愛．回家》同事都有嚟呢度買蛋㗎！」並主動減價，由原本14元10隻蛋，只收他10元10隻蛋，大隻仔果然着數多。之後他行到水果店買水果，揀靚西瓜前拍西瓜，但他卻拿起已開邊的半邊西瓜，突然用力拍打紅肉部分，旁人不禁看到眼凸。

除了學打拳，Rocky近日亦努力學廚藝，據知是為準備照顧兒子作準備，身邊友人透露Rocky以前屋企有傭人，不過現在他獨居，遲些或會與2子同住，故他四圍向人請教烹飪心得，希望能為家人炮製愛心一日三餐。事後問到他拍錯西瓜一事，他也不禁失笑，但透露正準備開頻道分享自創健康餐單，希望邊學邊拍，挑戰自己。他說不少朋友知道他的情況均向他雪中送炭，他特別感謝多位貴人，他說：「係好多貴人，好似監製Lam（林志華）和陳維冠都識咗好耐，佢哋都鼓勵和支持我，叫我加油，話有劇會預我。錢嘉樂搵我做健身教練，鄧梓峰和馬浚偉都喺網上留言鼓勵我。」