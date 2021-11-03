多啦A夢伴你入睡　還原悲傷名場面

相信那些年有追過多啦A夢（又稱叮噹）的人，都曾經幻想過能像大雄一樣，有一位萬能的多啦A夢伴在身邊，就算只擁有其中一件法寶，都足以羨煞旁人。作為不少人的童年回憶和經典，多啦A夢的人氣一直高企，連同周邊都是五花八門，日本雜貨網站 Felissimo 與其合作推出了一系列精品，其中一款枕頭更是還原名場面之作，粉絲必入！

這款「多啦A夢陪睡長枕」可供兩個人同時使用，藍色的枕頭，加上喱士邊，少女心十足，喱士面是棉花，可以透過增加或減少棉花來調整高度。但最有趣的設計是其中一邊有一個立體的「多啦A夢」瞓响你旁邊，設有固定扣，可拆除當公仔攬都得。雖然這個多啦A夢的百寶袋沒有法寶，但可放置小物，變成你的專屬「百寶袋」，非常可愛。此外，細心留意會發現這個喱士多啦A夢看起來不太高興，因為它是神還原漫畫中多啦A夢與大雄告別前同睡的一幕，設計師更把這一格印在枕頭上，噢，有一點點傷感添！

枕頭的尺寸約35cm X 79cm，價格是9,020日圓（含稅，約HK$617），現已在網站接受預購，預計2022年1月下旬至2022年2月下旬發貨，想同多啦A夢「長相廝守」的朋友，可以考慮帶回家吧！