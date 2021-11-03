森美疑影到太空船登陸地球　網民話關「步驚雲」事？

相信大家都睇過以外星人襲地球為題材嘅電影，都會幻想吓呢個宇宙到底有冇外星人呢？身為攝影發燒友嘅藝人森美，日前趁住天朗氣清出動去影靚相，仲話影到疑似外太空飛船降落地球嘅相片添！事緣當日下午香港上空出現一大片「魚鱗雲」，唔少人都有影相「打卡」，而森美嗰陣位於一個比較高嘅位置，佢影到陽光喺雲層之間透射而下嘅相片，望落同唔少荷里活電影外星人坐飛船登陸地球個畫面一樣，留言：「好似外太空飛船！」隨即引起網民熱議！

有唔少網民話張相好震撼，十足經典科幻片《天煞地球反擊戰》嘅劇照，有網民就擔心佢叫佢快啲走「唔係捉你去研究」，而有網民都話「天有不測之風雲」、仲拎埋漫畫《風雲》嘅主角步驚雲出嚟講「撕天排雲…唔見步驚雲」、「係咪步驚雲出完絕招排雲掌？」、仲有網民話「不如召喚步驚雲出嚟問吓」，認真搞笑！

魚鱗雲成因

天文台曾經介紹過呢種片狀魚鱗雲學名叫「高積雲」（Altocumulus，簡稱Ac），係喺強冷空氣到來時出現嘅一種雲層，預示近期天氣狀況唔穩定，而透光高積雲嘅雲塊較薄，呈白色，經常成一個或兩個方向整齊地排列，雲塊之間有明顯嘅縫隙，即使無縫隙雲塊邊緣也較明亮高層氣流不穩定，形成「魚鱗雲」，之後通會落雨！