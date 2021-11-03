全港首個「國際物業管理及採購博覽」矚目登場

【營業資訊】由康亞有限公司主辦、全港首項以物業管理服務為主題的展會「國際物業管理及採購博覽」將於11月4至6日 假香港會議展覽中心1號D&E展廳登場，逾350個攤位將展出涵蓋垃圾及廢物回收處理、智能安防系統、清潔及防蟲、停車場管理及會所管理等最新物業管理及相關配套設施和產品，當中不乏物聯網、大數據及人工智能產品，為物業管理進一步提升水平。

參展陣容鼎盛，包括 Smart Energy Connect、3M、Worldwide Executive Centre、中華煤氣、CERTIS Group、騰訊雲、Smart Charge (HK) Limited、中國移動、衞安香港、碧瑤綠色集團及普渡機械人等。

三日展會將舉行20場研討會，多位重量級講者將分享「香港物業管理如何透過嶄新科技向客戶提升優質服務」、「節能與綠色能源」、「環境管理方案面面觀」、「物管科技––物業管理邁向數碼化轉型升級」、「物管科技保安監控方案與人工智能應用」等，讓業界人士了解更多節能、物管科技如何提升物管質素，為行業增值。11月4日會展見！