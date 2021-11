限量設計護膚品　向Pop Art大師致敬

保養肌膚已經成爲每個人日常會做的事,選擇護膚品的時候,除了會重視產品本身的效用,還會關注包裝設計,有質感的設計總讓人忍不住想收藏!深受大眾歡迎的保養品SK-II每隔一段時間就會推出限量版的包裝設計,每一次都能造成話題。這次品牌與知名Pop Art設計Andy Warhol基金會合作推出限量版神仙水,包裝設計大膽前衞、充滿藝術性,重現大師人物傳奇的設計。雖然大家都很熟悉Pop Art大師的藝術作品,例如《Marilyn Diptych》、《Campbell's Soup Cans》等,但或許對他的美學理念不太了解。

Andy Warhol堅信每個人都有美的潛力,在每人的一生中,一定會在某些時刻展現出自己的美。受他的名言「I've never met a person I wouldn't call a beauty.(我從沒見過哪個人是不美的)」、「All is pretty.(一切皆美)」、「If everybody is not a beauty, then nobody is.(每個人都有美的一面)」啟發,今回推出的特版神仙水,設計強調「美無止盡」,3款限定瓶身包裝分別印上名言,鼓勵女性勇敢展現屬於自己的美麗。

同場加映:那些年的致敬之作

除SK-II外,過往也有不少品牌以Andy Warhol的Pop Art設計爲包裝設計靈感,向大師致敬。例如彩妝品牌Nars便曾於2012年推出Andy Warhol彩妝系列;而COMME des GARÇONS就在2017年將其裝置藝術作品You're In變成香水,將大師的藝術世界呈現大家眼前。