楊偲泳咀女最安心　談善言直言恨同譚俊彥拍《魷魚》

電影《喜歡妳是妳》昨晚（2日）舉行首映禮，戲中多位演員包括兩位女主角談善言、楊偲泳，兩位新進導演楊潮凱、吳詠瑞，及監製泰迪羅賓等齊齊現身現場。電影講述兩名女生由18歲到30多歲的成長故事，談善言角色性格單純簡單，而楊偲泳則笑稱較為百厭：「無論戲裏戲外都對談善言不能自拔。（2個女仔錫錫會唔會尷尬？）都唔會嘅，因為安排咗好後先拍，嗰陣大家都熟落咗。」談善言補充說：「反而女仔同女仔拍親熱戲會自在啲又大膽啲，加上導演之前安排啲工作坊，畀我哋體驗吓一啲身體接觸動作，所以拍嗰陣都好輕鬆。」問到跟女生拍親嘴戲，是否令男友張振朗較放心？楊偲泳避談說：「談善言畀我好有安全感，我爸爸都好放心。（畀唔畀男友入場睇？）無話畀唔畀，最緊要觀眾睇得開心。」

提到談善言最近模仿韓劇《魷魚遊戲》角色，效果非常神似，被網民捧為「港版姜曉」，她笑稱：「只係同經理人玩吓，啲雀斑都係用眉筆畫上去，連埋影相玩咗個零鐘，冇諗過咁大回響，啲人話我似，可能係我同個角色感覺都好cool同倔強。（會唔會想同譚俊彥拍個港版？）如果有得拍梗係想啦。」