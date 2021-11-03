【簡潔生活學】整生酮早餐　其實很簡單

剛過去的星期日，老友職場女皇Son姐一早到來我家跟我做Live，希望向她的粉絲介紹怎樣製作一個簡單的生酮早餐。

很多人因為不同理由想進行生酮飲食，例如：減肥、糖尿病和三高（高血壓、高血脂及高血糖）等，不過未必人人合適，如果是本身有脂肪代謝異常、高血脂症、肉鹼缺乏症、紫質症、第一型糖尿病、晚期第二型糖尿病、肝功能異常、腎功能異常、高尿酸者，就不太建議了。

也有不少朋友，誤以為生酮飲食「門檻」偏高，事實並非如此，例如：雞蛋、芝士、雞肉等這類食品，價錢很平民化，如果你選擇生酮專用烘焙，又或者零麵粉麵條和麵包等，價錢相對昂貴，所以生酮飲食都是豐儉由人的。

如果你決定或適合這種飲食方式，不妨就由早餐開始，例如今次示範的早餐，包括一份雞蛋芝士窩夫、防彈咖啡。如果你的辦公室有Pantry方便使用的話，也可以做得到。

雞蛋芝士窩夫

材料：

雞蛋 2隻

芝士 適量

鹽 少許

做法：

1. 先將雞蛋拂勻。

2. 再加入芝士，然後攪勻。

3. 加少許鹽調味。

4. 可以放在窩夫機10分鐘或者用圓形煎Pan，兩邊煎熟便可以。

防彈咖啡

材料：

不含糖咖啡 1杯

椰子油 2湯匙

牛油 少許

糖 1茶匙

做法：

1. 預先準備一杯熱而不含糖咖啡。

2. 加入牛油。

3. 加入兩湯匙椰子油。

4. 放入一茶匙糖。

5. 放進攪拌機，或者用手提發奶器。

6. 打勻之後便可飲用。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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