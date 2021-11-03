前衞概念遊艇KAIROS　漂浮的活島

為了滿足不同用家的刁鑽要求，近年發表的概念遊艇也愈見刁鑽，有的想在外形上奪人眼球，像Lazzarini Design Studio研發的天鵝船「Avanguardia」與鯊魚船「Prodigium」，有的追求性能上的突破限制，有的則希望引領可持續發展的大潮流。至於今次介紹的概念遊艇「Kairos」，既擁有令人耳目一新的賣相，更具備無噪音、低振動、零局部排放等特點，難怪於早前舉行的摩納哥遊艇展中備受注目。

聯乘之作

船身長度達90米的「Kairos」，屬於荷蘭造船廠Oceanco與著名意大利設計工作室Pininfarina首次合作推出的超級遊艇，由Lateral Naval Architects提供技術設計與工程開發。名字源自古希臘，意思是「時間」，寓意這是一項劃時代的創新設計。

外形破格

先由船身設計說起，「Kairos」的外形非常破格，具有對稱的輪廓，沒有特定向前的方向，從高處俯瞰，上層結構像「K」字，展現出流暢的線條；船身中間呈「U」形設計，以落地玻璃覆蓋，令船上的人可以靠近水面，體驗出海暢遊的樂趣。

景觀開揚

「Kairos」被描述為「漂浮的活島」，皆因它能帶給乘客一個「無邊界」的船上生活空間，當中最具標誌性的設施是一個富有藝術感的戲劇廣場，它跨越3層甲板，空間寬敞開揚，並利用不同形狀的透明結構，消除物理屏障，打造出迷人的「多維景觀」。

視野無阻

住宿方面，有別於一般遊艇，「Kairos」的客艙皆設於下層甲板，令主甲板有更多活動空間。與此同時，設計師大量採用落地玻璃作為間隔，乘客可360度飽覽船外的景觀，視野不受阻礙。另外，乘客可通過電梯直達上層甲板上方的全景陽台，享受更寧靜的觀景體驗。

寧靜環保

性能方面，作為可持續計劃Oceanco NXT的第一艘遊艇，「Kairos」可以全電動的推進和能源系統航行，其E-Hybrid系統以電池作為主要能源，同時配備柴油發電機，用於電池充電和高速巡航，從而達到無噪音、低振動、零局部排放等多重效果，符合環保潮流。