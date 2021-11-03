MIRROR明年騷期未確實　AK提議效法五月天

人氣男團MIRROR今日（3日）成軍3周年，特意在九展舉辦3場答謝會，首先舉行記者及友好場。一開始播出3周年紀念團歌《ALL IN ONE》MV，之後他們以冷衫look登場，逐一分享成軍3周年的感受，其中隊長Lokman多謝大家3年的支持；副隊長AK（Anson Kong）多謝大家3年來的陪伴。

「人氣王」姜濤則謂一定會做得更好；Anson Lo表示由出道至今每年團隊生日都很多人一齊過，承諾會付出200%努力。而Edan希望大家陪他們度過更多個3年；Ian多謝大家冇放棄他們等等。之後他們分開兩組玩大電視遊戲，其中AK、Lokman、Frankie玩到瞓地，Jer、Lokman就估得最叻，而Edan平時玩《膠戰》遊戲就叻，但今次就未發揮水準。之後眾人在台上齊齊切蛋糕，Lokman坦言這3年得來不易，就算面對重重難關，但大家都一起跨過。

受訪時Lokman坦言由出道至今仍感覺夢幻：「每次有大型活動、或者每年周年都覺得不可思議，好開心有咁好成績，又有大家支持。（下個目標係咩？）希望可以12個人一齊拍戲，同埋進軍更大嘅舞台。」講到有指他們明年7月紅館開騷，AK表示：「準備入紙，未確實日期，希望下年成事！」問到想開幾多場？Frankie笑言想開比上次6場多少少，其他人即笑言開6場半，Anson Lo表示會盡力，Edan就謂想場數之間多些時間休息，因為上次有些辛苦，AK即笑言想效法五月天，開2場抖1場。

而講到Edan的《E先生連環不幸事件》及姜濤的《Dear My Friend,》的MV點擊率都突破千萬，Edan多謝大家支持，是歌迷送給他的禮物，姜濤亦謂：「多謝大家支持，之後希望用作品說話。」而講到姜糖近日送天上的星星給姜濤，並命名為《Dear My Friend,》，他感謝大家，覺得好有心。

而Anson Lo之前撞車扭傷腰，問到現時傷勢如何？他坦言：「依家仲做緊物理治療，不過都冇乜大礙。 （會唔會影響演出？）跳緊舞嘅時候腎上腺上升就冇乜嘢，反而cool down落嚟就覺得有啲痛，所以要keep住郁，哈哈。」而講到他和Edan近日與毛舜筠拍戲，他們表示拍得如火如荼。至於講到有指AK和Lokman將開拍西洋拳新劇，他們則謂正構思中，希望成事。