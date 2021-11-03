餐飲快閃優惠　着數逐個數

近日不少品牌推出快閃優惠，想着數攞到盡就不要錯過以下介紹喇！

住宿饗宴折扣

美麗華集團網上商店Mira eShop早前推出自家首個「11.11閃購優惠」，由即日至11月11日期間，以限定價HK$1,111推出多個The Mira Hong Kong酒店住宿及餐飲體驗，送上11%折扣獎賞及獨家優惠，包括酒店套房住宿、客房買一送一、國金軒七道菜饕宴、米芝蓮推介食府大閘蟹宴、餐飲及水療體驗等。喜歡Staycation，酒店推出Mira套房100浪漫住宿體驗（限量10套、2位入住包一晚住宿連自助早餐）；園景客房買一送一放鬆體驗（周日至周四期間連續入住園景客房兩晚）。國金軒嚐味套餐（兩位起），精選7道菜包括狀元紅桃膠蛋白蒸龍蝦、三弄澳洲和牛臉脥、蝦籽鮑汁脆皮海參等經典菜式；其中買一送一及「嚐味套餐」更可於2022年1月底前使用。今次限時網上優惠更特別精選多個餐飲及住宿優惠，包括以11%折扣品嘗米芝蓮推介翠享邨珍味大閘蟹宴、自家製甜醋豬腳薑禮券及The Mira Hong Kong城景客房住宿連COCO二人下午茶等，另外亦有低至58折享的翠享邨粵饌佳釀套裝禮券及其他酒店住宿套餐。

季節滋味限時搶

本地老字號餅家奇華最近推出「八折七天」限時優惠，以及會員專屬回贈，前者由即日至11月7日於全線分店及網店推出選購「奇華切肉臘腸禮盒」和「奇華鮮鴨膶腸禮盒」兩款季節限定滋味食材，即享8折優惠，網店只限於所有切肉臘腸禮盒、切肉臘腸禮券（10條裝）及鮮鴨膶腸禮券（8條裝）；後者則由11月8日起至12月31日期間以折實價選購切肉臘腸及鮮鴨膶腸，更可獲贈HK$30電子現金券（須於2022年1月31日或之前使用）。

抵價試名廚手藝