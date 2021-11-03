餐飲快閃優惠 着數逐個數
2021年11月03日 17:00
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近日不少品牌推出快閃優惠，想着數攞到盡就不要錯過以下介紹喇！
住宿饗宴折扣
美麗華集團網上商店Mira eShop早前推出自家首個「11.11閃購優惠」，由即日至11月11日期間，以限定價HK$1,111推出多個The Mira Hong Kong酒店住宿及餐飲體驗，送上11%折扣獎賞及獨家優惠，包括酒店套房住宿、客房買一送一、國金軒七道菜饕宴、米芝蓮推介食府大閘蟹宴、餐飲及水療體驗等。喜歡Staycation，酒店推出Mira套房100浪漫住宿體驗（限量10套、2位入住包一晚住宿連自助早餐）；園景客房買一送一放鬆體驗（周日至周四期間連續入住園景客房兩晚）。國金軒嚐味套餐（兩位起），精選7道菜包括狀元紅桃膠蛋白蒸龍蝦、三弄澳洲和牛臉脥、蝦籽鮑汁脆皮海參等經典菜式；其中買一送一及「嚐味套餐」更可於2022年1月底前使用。今次限時網上優惠更特別精選多個餐飲及住宿優惠，包括以11%折扣品嘗米芝蓮推介翠享邨珍味大閘蟹宴、自家製甜醋豬腳薑禮券及The Mira Hong Kong城景客房住宿連COCO二人下午茶等，另外亦有低至58折享的翠享邨粵饌佳釀套裝禮券及其他酒店住宿套餐。
季節滋味限時搶
本地老字號餅家奇華最近推出「八折七天」限時優惠，以及會員專屬回贈，前者由即日至11月7日於全線分店及網店推出選購「奇華切肉臘腸禮盒」和「奇華鮮鴨膶腸禮盒」兩款季節限定滋味食材，即享8折優惠，網店只限於所有切肉臘腸禮盒、切肉臘腸禮券（10條裝）及鮮鴨膶腸禮券（8條裝）；後者則由11月8日起至12月31日期間以折實價選購切肉臘腸及鮮鴨膶腸，更可獲贈HK$30電子現金券（須於2022年1月31日或之前使用）。
抵價試名廚手藝
為了保育減碳而舉行的"In The Moo For Love"愛牛愛地球活動，分成3部分推出，首部分是「食住撐」，由即日起11月8日，巴絲打可以於網站（https://bit.ly/3mC8sHl ）以2百多港元訂購星級大廚包括Richard Ekkebus、Mezzo Umberto Bombana、Peggy Chan等主理的《愛牛愛地球》純素午餐便當（每日限售50份，先到先得），當中食材採用蔬菜或植物肉，減少89%碳排放，隨便當更送Take環保飯盒、環保袋及Ice Age！雪糕；讓大家吃得輕鬆無罪咎之餘，更是難得機會以超平價錢品牌名廚手藝，每售出一份便當，高盛和瑞銀都會作出等額捐款支持環保組織呢！第二部分的「買住撐：雪糕走牛．蛋糕走蛋」則由即日至11月11日於指定零售點以HK$10換購Ice Age！無牛乳清蛋白雪糕；並可於11月8日至14日於指定零售點以HK$10換購Ice Age！聯乘the cakery推出之無蛋蛋糕（橙薑味及黑朱古力味）。至於最後一部分乃由多間餐廳包括美心快餐及美心集團特選中菜餐廳、Home Bake於指定日子，分別以植物豬肉炮製出「愛地球」菜式及推出「無動物成分」焗製包點，售的菜式及包點部分收益亦會捐作支持環保之用；大家齊齊食住撐地球喇喂！