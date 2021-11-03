林俊其追求馬曉晴失敗　跟男神余德丞學嘢

「翻版王浩信」林俊其近日孖住男神余德丞（Dickson）主持J2節目《真．女神轉身》，每集同唔同網紅女神約會，並進行大比併，最終由女神二揀一選出心儀男士，昨晚（2日）首播就請到香港花式溜冰女子運動員馬曉晴，佢不但喺溜冰界獲獎無數，仲係學霸一名，先後修讀美國麻省大學嘅傳播與媒體研究課程及運動管理系碩士，加上長相甜美，甚至獲日本媒體封為「港版石原聰美」，女神之名當之無愧！而昨晚一集，兩位男主持同女神買衫、食飯兼溜冰，Dickson更施展強大冧女招式跪地表白，雖然林俊其畫上同款紋身示愛，但都不敵Dickson，最後馬曉晴情傾Dickson，2人喺溜冰場上一杯嘢飲兩份飲，相當浪漫。

林俊其接受東網訪問，笑言自己係「單身狗」，跟Dickson學咗唔少冧女技巧，但就認為如果真實拍拖並唔需要咩招數，最緊要係付出真心。而講到首次做綜藝節目主持，佢就表示起初收到消息時都擔心自己不能勝任，幸好拍檔Dickson在旁鼓勵及扶持，佢又指今次最開心係嘗試咗唔少「第一次」：「好多中學生拍拖實會一齊約會去溜冰，但我就冇試過，所以咁大個仔有機會比我玩，仲要由一個花式溜冰嘅香港代表親自教我，呢件事真心正！之後仲有好多嘢都係第一次喺節目入面做，我個人專長唔多，但好鍾意乜都試乜都玩，係個節目畀我發掘新世界擴闊咗視野。」