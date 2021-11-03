星空下的仁醫︱何依婷扮癱有Feel　曾親歷半邊身麻痹

藝人何依婷於無綫台慶劇《星空下的仁醫》內扮演心地善良的 實習醫生，瞬即引起網民熱話﹗昨晚（2日）劇情交代她因體力不足，於後樓梯跌倒被張寶兒發現，最後因失救時間太長至下半身癱瘓。當聞得噩耗，她擁着家人嚎哭，場面催淚，而一班實習醫生拍檔包括林正峰及黃碧蓮等見狀，皆心痛不已。

對於依婷的「不幸遭遇」，網民大表同情，寫上她的名字再加爆喊Emoji留言，亦有人為她能否繼續擔任外科醫生而大為緊張，她接受東網電話訪問時表示：「事前都上網，搵番啲相關片段取經，其實中學公開試時，我試過冇得休息兼壓力爆煲，搞到自己半邊身麻痹，今次就攞番個人經歷出嚟投放入角色。印象中拍攝順利嘅，多謝導演同監製事前畀時間我投入情緒，啲同事又唔同我玩，畀足夠空間我準備，事後大家又幫手，研究下場喊戲應該點樣進步，好有愛呀。最難嘅係要忍笑，因為拍攝時要畀人篤腳板。多謝大家嘅讚賞，我覺得自己仲有進步空間嘅。」

另外，羅子溢落力拯救因手術出現問題而瘋狂嘔吐的BB，期間不時流露「慈父相」，與BB的互動感人，監製方浤酌表示：「呢場戲能夠順利完成拍攝，要多謝好多人嘅努力，首先係拍攝團隊嘅堅持，佢哋為咗捕捉BB嘅眼神，一等就係幾個鐘，仲要靠子溢同BB嘅父母喺鏡頭後不斷拎住BB心儀嘅玩具引佢，子溢又不時抱吓BB咁，用咗好多時間心機。」