Uncle Ray榮休騷碌盡人情卡　杜麗莎美國返港演出

殿堂級唱片騎師Uncle Ray將於本周六及日假紅館舉行「榮休盛典演唱會」，12位與Uncle Ray交情甚深之歌手，包括杜麗莎、陳潔靈、葉振棠、區瑞強、露雲娜、倫永亮、蘇永康、夏韶聲、Mania Cardero，Christine Samson，Krystal Diaz等參與演唱。

個唱製作人丘亞葵（Vigo）認真構思演唱會製作，回憶當年在一個演唱會與Uncle Ray藉工作相處，感動於他對香港樂壇音樂之熱愛，及對歌手們的全力輔助，知他榮休，便想為此「樂壇教父」開演唱會，作一次香港音樂經典歌曲回顧。

擔任演唱會嘉賓的杜麗莎雖長居美國，但因Uncle Ray自小陪住她長大，出道時，對方非常支持其歌曲，加上個唱樂隊領班是杜自持，而杜自持菲律賓籍父親是當年非常出名之樂隊領班，杜麗莎初出道，就是由杜自持父為其作音樂領班，兩代相交，加上恩師榮休，促使她不惜迢迢萬里飛回香港表演。

為了今次演出，她除了捱搭長途機之苦，最令她「抓狂」是14天的隔離期，幸好她丈夫相伴回港，兩夫妻可以在同一房間內隔離：「如果沒有丈夫相伴解悶，我會更孤單煩燥，隔離感覺很悶，除了練歌，就是上網消遣時間。但是，為了Uncle Ray，一切辛苦都值得捱。」