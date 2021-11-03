王丹妮化身梅艷芳唱歌　惹人爆喊！

王丹妮、廖子妤以及劉俊謙早前為電影《梅艷芳》做宣傳，丹妮為演好「梅艷芳」一角，花了極多時間與心思，並接受了半年的歌、舞以及演戲的特訓，她說：「由於我第一次拍戲零經驗，所以都花咗好多時間去拿捏梅姐（梅艷芳）嘅神髓。」丹妮還指曾經試過有一場戲，她唱梅艷芳的歌曲，現場有位曾與梅艷芳共事過的工作人員，突然一支箭走開，原來對方被丹妮唱歌的鏡頭牽動，回憶起梅艷芳生前的一些畫面，所以忍不住哭了出來。談到最難忘的一場戲，丹妮指邊跳邊唱最難，而戲中梅艷芳最後一個演唱會，她亦搜集了不少資料，希望可以盡力演繹出來。

在戲中飾演「張國榮」的劉俊謙，直言知道要飾演如此具分量的角色，第一感覺不是開心而是驚，他謂：「因為我（演戲）經驗淺，壓力好大，好多嘢哥哥（張國榮）可以不費吹灰之力去做，但我哋始終係新人，做嘅時候會有所難度。」

至於在戲中飾演「梅愛芳」的廖子妤，則沒有劉俊謙如此大壓力，並謂得知能夠接演「梅愛芳」一角開心了兩天，她說：「因為好多人試鏡，知道得嘅時候，真係好開心，都有擔心點做呢個角色，因為阿Ann（梅愛芳）笑得好靚，我都要花好多時間去練習笑。」

三人因合作該片成好友，在戲中飾演兩姊妹的王丹妮與廖子妤，感情當然更加好，王丹妮亦笑言現在還叫廖子妤做家姐，之前還叫對方上自己屋企食飯，而王丹妮則讚劉俊謙是暖男，經常替她分憂，三人拍攝時遇過不少困難，都一起逐一解決，她亦指今之拍戲並非模仿大賽，重點是將梅艷芳一生演繹出來，令大家可以緬懷一代歌后的風采。