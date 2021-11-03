何依婷擔正做秘書　馬國明林夏薇相隔7年再合作

視帝馬國明、林夏薇、黃嘉樂、張頴康、張達倫、丁子朗及何依婷等將於本月尾開拍無綫新劇《法言人》，此劇主角由四人擔當，分別為馬國明、林夏薇、黃嘉樂及張頴康。

經常被指似韓劇《金秘書為何那樣》朴敏英演的何依婷今次就化身靚秘書，她接受東網訪問時表示：「我角色係一個好溫柔、善良嘅女仔嚟！但又好多唔好嘅嘢發生，所以情感戲比較多。」說到她每次演的角色都好慘情，她笑言：「可能我個人比較悲劇，監製都覺得我好適合。（好多喊戲？）暫時都未知，呢個女仔雖然有好多嘢發生，但係佢性格好開朗，所以未知係咪要全程喊得好犀利，收到劇本再睇吓先。」

在劇中，她是律師樓中的「眾人」秘書，她笑言：「好多人之前都話我似金秘書，今次真係可以做秘書喇！（好似朴敏英咁多靚衫着？）雖然佢係一個悲劇秘書，但都多靚衫着，都係一個靚秘書嚟嘅！」而她與丁子朗於劇中有不少對手戲，二人是首次合作，丁子朗謂：「我之前有偷睇何依婷喺《十月初五的月光》嘅拍攝花絮，覺得佢做得好好，所以都好期待。」

而馬國明於劇中飾演一名八面玲瓏的「金牌師爺」，專幫公司接生意，不過現時正忙於拍攝另一套劇《隱形戰隊》的他，未有時間看劇本。說到7年後再與夏薇合作，馬國明說：「其實《寒山潛龍》我同佢都好少對手戲，所以今次好期待，因為做演員間唔中換吓對手係一件好事嚟，至於嘉樂同張頴康都好熟，《回到三國》、《BB大晒》張頴康啲演技真係愈嚟愈好，嘉樂之前有幾部戲我都有睇，佢做得好好，而我同達倫啲對立戲都好期待，套劇話11月要開，但《隱形戰隊》我都要拍到12月，好多嘢都未知。」

而同樣飾演律師的夏薇表示最近開始睇劇本做功課，她更謂：「呢個角色係之前未試過但又一直好想嘗試嘅，會睇好多關於律師題材嘅電影、劇集，今次係我同馬明好多對手戲，希望有唔同火花。」