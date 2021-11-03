Heidi認同Yanny嘈過交：話冇都唔好信啦！

組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）今日（3日）在銅鑼灣出席活動，現場分享時透露想出埠去日本旅行，但有感當地疫情仍然嚴重，可能要再多等兩年，她說無法出外旅遊，所以四處搜羅香港的靚景去打卡及Staycation，而近來迷上新玩意，便是愛上滾軸溜冰及行山。她說未有玩滾軸溜冰多年，直至早前才與Aka（趙慧珊）一起玩，結果海軍鬥水兵，水鬥水，一起跌倒！問到現場是否有男士英雄救美？她笑說：「費事仆喺男仔身上，會怕醜，我爹哋媽咪年代，係好興喺roller場識人。」

Heidi透露有意投資開室內roller場，怎料有此構思時，已經有人開店，她笑言想自薦入股或做VIP任玩外，她續說其有份主演的電影《假冒女團》即將上映，要更努力Keep fit，以最佳狀態示人。

早前Super Girls成員之一的Aka，亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯的感觸表示，很想念以前5個女仔一起的時光，又直認曾有組員為爭仔而擘面，覺得自己沒有做好隊長責任而自責，然而多年前的確有傳Heidi和Yanny（陳穎欣）爭仔而反目。對於Aka的感觸，Heidi說冇收看《晚》，自言都很懷念舊日時光，不過一個人工作亦很開心。講到對上一次全員合體，已經是兩年前的事，問到組合是否已經拆夥？她說：「冇正式拆，如果有客戶邀請，我哋都會一齊，我哋唔介意，但冇人邀請我哋。（再一齊出歌？）唔知，要等公司安排。」她表示隊員中自己與Aka最老友，不時會相約見面，她說：「不過佢唔易約，話嚟我屋企玩，講咗4年，到我就快搬屋前，終於嚟過一次，仲要我迫佢先來，約Aka都要約4年呀！」

Heidi又指Aka經常將責任孭上身，讚對方好有承擔，但着大家不要過分緊張，又大爆Aka其實好易醉，指有年與C AllStar一同開聖誕派對，Aka飲醉酒後打筋斗，她說：「Aka做完個節目，其實有打畀我嘅。（知自己爆多咗？）冇乜嘢要怪責，佢冇講隊員之間發生乜嘢。（同Yanny依家關係點？）冇乜嘢，係嗰時嘈過交，到依家都冇嘢，其實個個都會嘈交，我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！點都有！（同Yanny有冇傾偈？）好少見，Jessica都好耐冇見。」